Seda Sayan vücudunu saran siyah elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu! Hem göbek hem göğüs dekoltesi verdi dantel detayıyla...

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, 4 ay önce evini tadilata sokmuş ve bu süreçte otelde kalmayı tercih etmişti. 4 milyon dolara aldığı havuzlu lüks villasına sonunda kavuşan şarkıcı, yeni eviyle çok konuşulmuştu.