Seda Sayan vücudunu saran siyah elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu! Hem göbek hem göğüs dekoltesi verdi dantel detayıyla...
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, son olarak 4 milyon dolara aldığı havuzlu lüks villasıyla gündeme gelmişti. Sayan, bu kez vücudunu saran dekolteli siyah elbisesi ile çok konuştu. İddialı kıyafetiyle verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan şarkıcı, adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği paylaşımda Sayan'ın fit hali de dikkatlerden kaçamadı. İşte Seda Sayan'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
30.12.2021 23:23
- Son Güncelleme: 30.12.2021 23:23
Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, 4 ay önce evini tadilata sokmuş ve bu süreçte otelde kalmayı tercih etmişti. 4 milyon dolara aldığı havuzlu lüks villasına sonunda kavuşan şarkıcı, yeni eviyle çok konuşulmuştu.