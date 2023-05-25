Seda Sayan, Songül Karlı, Sibel Can, Petek Dinçöz... Meğer isimleri bildiğiniz gibi değilmiş! Ünlülerin gerçek isimlerini duyan küçük dilini yutuyor!

Ünlülerin sahne adlarının gerçekte farklı olduğunu öğrenmek sizi şaşırtabilir. Birçok ünlü, şöhret öncesi kendi isimlerini değiştirerek sahne adı olarak tercih ettikleri isimlerle tanınıyor. İşte size derlediğimiz ünlülerin gerçek isimleri...