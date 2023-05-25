Seda Sayan, Songül Karlı, Sibel Can, Petek Dinçöz... Meğer isimleri bildiğiniz gibi değilmiş! Ünlülerin gerçek isimlerini duyan küçük dilini yutuyor!
Ünlülerin gerçek isimlerinin aslında farklı olduğunu öğrenmek sizi şaşırtabilir. Birçok ünlü, şöhret öncesi kendi isimlerini değiştirerek sahne adı olarak tercih ettikleri isimlerle tanınıyor. Bu isimler arasında öyle ilginç seçimler var ki, şaşırmamak neredeyse imkansız! Türk müziğinin efsane isimlerinden Müslüm Gürses, asıl adıyla İbrahim Tatlıses olarak bilinirdi. Kariyerine başladığı dönemde, ismini değiştirerek Müslüm Gürses olarak anılmaya başladı ve bu isimle büyük bir hayran kitlesi edindi.
25.05.2023 08:46 - Son Güncelleme: 25.05.2023 08:46
Ünlülerin sahne adlarının gerçekte farklı olduğunu öğrenmek sizi şaşırtabilir. Birçok ünlü, şöhret öncesi kendi isimlerini değiştirerek sahne adı olarak tercih ettikleri isimlerle tanınıyor. İşte size derlediğimiz ünlülerin gerçek isimleri...