Seda Sayan sahnede Çağlar Ökten ile dans etti! Haklarında 'boşanacaklar' iddiası çıkmıştı! Karı koca kurtlarını döktü! Video sosyal medyada viral oldu
Evlilikleri dolu dizgin devam eden Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti önceki akşam sahnede kurtlarını döktü. Geçtiğimiz günlerde boşanacakları yönünde iddialar ortaya atılan ünlü çift 'boşanmıyoruz' der gibi dakikalarca keyifle aşk şovu yaptı. Müzisyen Çağlar Ökten'in sahnesine çıkarak 'Bak Gör' şarkısını söyleyen Sayan, ''Ben de gidiyorum her sahnesine, doyasıya eğlenip kurtlarımı döküyorum. Çağların sesine de, sahnesine de bayılıyorum ben. Kendim bu aralar sahne almıyorum. Sadece eşimin sahnesini izlemek, onu dinlemek için konser işi almıyorum" açıklamasında bulunmuştu. İşte sosyal medyayı sallayan o dans videosu...
31.10.2022 20:34 - Son Güncelleme: 31.10.2022 20:34
6 ay önce evlene Çağlar Ökten Seda Sayan çifti önceki akşam sahnede birlikte şarkı söyleyip dans etti.
7 Mayıs'ta Prag'da evlenmesi beklenen çift, Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı problemler nedeniyle hayatlarını İstanbul'da birleştirmişti.
Seda Sayan düğün ve balayı sonrası kendi işlerini bırakıp, müzisyen Çağlar Ökten'i dinlemek için konser konser gezmeye başladı.