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Seda Sayan photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü! 20’li yaşlarına geri döndü bir sonraki paylaşımı olay oldu

Seda Sayan photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü! Fotoğraflarına uyguladığı photoshop ve filtrelerle sık sık gündem olan Seda Sayan, son paylaşımıyla yine sosyal medyanın diline düştü. Photoshop'u abartan Seda Sayan, alay konusu olmaktan bu kez de kurtulamadı. Arkadaşlarıyla verdiği bir uyguladığı photoshopla adeta 20'li yaşlara geri dönen Sayan, bir sonraki paylaşımıyla ise dikkat çekti. Bu kez filtresiz ve photoshopsuz takipçilerinin karşısına çıkan Sayan'ın paylaşımına düştüğü not olay oldu. İşte Seda Sayan'ın çok konuşulan o paylaşımları…

13.07.2021 21:02 - Son Güncelleme: 13.07.2021 21:02
Seda Sayan photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü! 20’li yaşlarına geri döndü bir sonraki paylaşımı olay oldu

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, arkadaşları ile verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

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Seda Sayan photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü! 20’li yaşlarına geri döndü bir sonraki paylaşımı olay oldu

Söz konusu paylaşımında photoshopu abartan Seda Sayan, alay konusu olmaktan bu kez de kurtulamadı.

Seda Sayan photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü! 20’li yaşlarına geri döndü bir sonraki paylaşımı olay oldu

Yaptığı photoshopla adeta 20'li yaşlara geri dönen Sayan'ın paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarla Sayan'ı dillerine doladı.

Seda Sayan photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü! 20’li yaşlarına geri döndü bir sonraki paylaşımı olay oldu

Sayan için şu yorumlar yapıldı: "Ne zor yaşlılığı kabullenmek", "Yanındaki Ebru Gündeş'e daha çok benziyor ama Seda Sayan yok!", "Fotoğrafta 20'lik nüfusta 62'lik" yorumları yapıldı.

Seda Sayan photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü! 20’li yaşlarına geri döndü bir sonraki paylaşımı olay oldu

İşte Seda Sayan'ın sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen o paylaşımı…