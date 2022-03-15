Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten ile nikah tarihini açıkladı! "Akıl yaşta değil başta" diyen Seda 7. evliliğindeki gizli detayı itiraf etti
Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten ile nikah tarihini açıkladı! "Akıl yaşta değil baştadır" diyen Seda'dan bomba evlilik sözleşmesi itirafı canlı yayında geldi. Kendisinden 25 yaş küçük solisti Çağlar Ökten ile evliliğe 'sonsuza dek evet' diyen Kadırgalı, aşk haberleri ile gündemden düşmüyor. Canlı yayında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Seda Sayan, Çağlar Ökten'le evliliği hakkında merak edilen tüm detayları bir bir itiraf etti, bakın neler söyledi...
Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten ile nikah tarihini açıkladı! "Akıl yaşta değil başta" diyen Seda 7. evliliğindeki gizli detayı itiraf etti...
"SONSUZA KADAR EVET"
Daha önce altı kez nikah masasına oturan 59 yaşındaki sanatçının bu teklife 'evet' dediği ve 25 yaş küçük müzisyen ile evlilik hazırlıklarına başladığı söylenmişti. Seda Sayan, özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Evlilik teklifi aldığını doğrulayan Sayan, "Evet, Çağlar Ökten'den 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldım. Sonsuza dek evet! Buradakilerin şahitliği de söz konusu bu aşkta" dedi.
CANLI YAYINDA DANS ETTİLER
Sayan'ın açıklamalarına şarkı ile cevap veren Çağlar Ökten, İrem Derici'nin Kalbimin Tek Sahibine şarkısını okudu. Sahneye gelen Ökten, şarkıyı Sayan'ın gözlerine içine bakarak dans etti.
Kendisinden yaşça küçük Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almasıyla magazin gündemine oturan Seda Sayan evlilik sözleşmesi yapıp yapmayacaklarına ilişkin sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi. Çağlar Ökten'den aldığı evlilik teklifine evet diyen Seda Sayan, 2. Sayfa programına telefonla bağlandı ve sürpriz evlilik haberiyle ilgili bilinmeyenleri yanıtladı. Bütün evliliklerinde sözleşme yaptığını ancak Ökten ile bir sözleşme imzalamayacağını söyleyen Seda Sayan evlilik tarihini duyurdu.