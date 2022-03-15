Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten ile nikah tarihini açıkladı! "Akıl yaşta değil başta" diyen Seda 7. evliliğindeki gizli detayı itiraf etti...

Kendisinden yaşça küçük Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almasıyla magazin gündemine oturan Seda Sayan evlilik sözleşmesi yapıp yapmayacaklarına ilişkin sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi. Çağlar Ökten'den aldığı evlilik teklifine evet diyen Seda Sayan, 2. Sayfa programına telefonla bağlandı ve sürpriz evlilik haberiyle ilgili bilinmeyenleri yanıtladı. Bütün evliliklerinde sözleşme yaptığını ancak Ökten ile bir sözleşme imzalamayacağını söyleyen Seda Sayan evlilik tarihini duyurdu.