Seda Sayan - Mehmet Ali Erbil kavgasında kilit isim küplere bindi! Tecavüz iddiası sonrası Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun...
Seda Sayan - Mehmet Ali Erbil kavgasında kilit isim küplere bindi! Tecavüz iddiası sonrası Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun Etiler'de bir AVM'de görüntülendi. Erbil'in Seda Sayan çıkışının ardından büyüyen olayda ünlü şarkıcı ortaya öyle bir iddia attı ki magazin camiası bu iddiayla sarsıldı. İddiaya göre, Mehmet Ali Erbil evindeki hizmetlisine tecavüz etti! Üstelik o dönem eşi olan Tuğba Coşkun'un Mehmet Ali Erbil'den ayrılma nedeni de tam olarak buydu. Günlerce devam eden Seda Sayan - Mehmet Ali Erbil kavgasında taraflar uzlaştı ancak konuyu takip edenlerin kafasındaki soru işaretleri gitmedi. Yaşanan gelişmelerden sonra gözler 5 kez evlenen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'a çevrildi.
BENİ ARAYIP SORMADI
Erbil, bir televizyon programına telefonla bağlanarak neden böyle bir paylaşımda bulunduğunu anlattı: Seda Sayan iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı. Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı, fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar.
"SESSİZ KALDIĞIM İÇİN GEÇMİŞİM KİRLİ"
Kızgınlığı geçmeyen Seda Sayan, bu kez sosyal medya hesabından Erbil'e ağır bir suçlamada bulundu. Ünlü şovmenin evdeki hizmetlisine tecavüz ettiğini belirten Seda Sayan "Tuğba ile evli iken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var, bence işine bak ruhunu arındır. Ayrıca bu olay da benim geçmişimi kirli yapmaz. Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin, ailen herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin." yazdı.