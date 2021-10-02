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Haberler Magazin Seda Sayan kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan'la aşk mı yaşıyor ilk kez konuştu! Oğlu Oğulcan sevgilisine izin vermiyordu

Seda Sayan kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan'la aşk mı yaşıyor ilk kez konuştu! Oğlu Oğulcan sevgilisine izin vermiyordu

58 yaşındaki Seda Sayan kendisinden 15 yaş küçük organizatörle aşk mı yaşıyor? Sunduğu gündüz kuşağı programıyla çok konuşulan Seda Sayan'ın adı bir süredir kimseyle anılmıyordu. Kadırgalı yaptığı açıklamada oğlu, Oğulcan Engin'in izin vermediğini söylemişti. Ancak ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre; Seda Sayan kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile yeni bir aşka yelken açtı. Bu iddiaya Seda Sayan'dan jet hızıyla açıklama geldi. İşte Seda Sayan'ın Ata Çağlayan açıklaması.

02.10.2021 10:57 - Son Güncelleme: 02.10.2021 10:57
Seda Sayan kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan’la aşk mı yaşıyor ilk kez konuştu! Oğlu Oğulcan sevgilisine izin vermiyordu

Ata Çağlayan ve kendisinden 15 yaş büyük Seda Sayan'ın aşk yaşadığı iddiası, magazin gündeminin en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Hakkındaki iddialara bir süre yanıt vermeyen Seda Sayan ilk kez konuştu.

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Seda Sayan kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan’la aşk mı yaşıyor ilk kez konuştu! Oğlu Oğulcan sevgilisine izin vermiyordu

Ortaya atılan iddialara göre uzun süredir aşk hayatında kimse olmayan ve kendini son zamanlarda işine veren Seda Sayan, yeni bir aşka yelken açmıştı.

Seda Sayan kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan’la aşk mı yaşıyor ilk kez konuştu! Oğlu Oğulcan sevgilisine izin vermiyordu

Kadırgalı lakabıyla bilinen Sayan'ın organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Seda Sayan kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan’la aşk mı yaşıyor ilk kez konuştu! Oğlu Oğulcan sevgilisine izin vermiyordu

Daha önce de kendisinden yaşça küçük kişilerle birlikte olan 58 yaşındaki Seda Sayan'ın Çağlayan ile de arasında 15 yaş fark var.

Seda Sayan kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan’la aşk mı yaşıyor ilk kez konuştu! Oğlu Oğulcan sevgilisine izin vermiyordu

"AŞK YAŞAMIYORUZ, KONSERİNDE SAHNE ALACAĞIM"

Snob Magazin'e açıklamalarda bulunan başarılı sanatçı, Çağlayan'la aşk yaşamadığını belirtti.

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