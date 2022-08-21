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Haberler Magazin Seda Sayan kendinden geçti sosyal medya yıkıldı! Kocası Çağlar Ökten'in yanında şarkı söylerken Kadırgalı'yı görenler: "Bu nasıl bir işve"

Seda Sayan kendinden geçti sosyal medya yıkıldı! Kocası Çağlar Ökten'in yanında şarkı söylerken Kadırgalı'yı görenler: "Bu nasıl bir işve"

Seda Sayan kendinden geçti sosyal medya yıkıldı! Kocası Çağlar Ökten'in yanında şarkı söylerken Kadırgalı'yı görenler, "Bu nasıl bir işve" , "Taze gelin" yorumları yaptı. Çağlar Ökten ile 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Seda Sayan, eşinin sahnesinde şarkı söyledi. Çağlar Ökten'in sahnesine konuk olan Seda Sayan'ın şarkı söylediği an kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

21.08.2022 17:16 - Son Güncelleme: 21.08.2022 17:25
Seda Sayan kendinden geçti sosyal medya yıkıldı! Kocası Çağlar Ökten’in yanında şarkı söylerken Kadırgalı’yı görenler: Bu nasıl bir işve

"BU NASIL BİR İŞVE"

Seda Sayan kendinden geçti sosyal medya yıkıldı! Kocası Çağlar Ökten'in yanında şarkı söylerken Kadırgalı'yı görenler, "Bu nasıl bir işve" yorumları yaptı.

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Seda Sayan kendinden geçti sosyal medya yıkıldı! Kocası Çağlar Ökten’in yanında şarkı söylerken Kadırgalı’yı görenler: Bu nasıl bir işve

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, müzisyen Çağlar Ökten ile 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Çift, düğünlerinden hemen sonra balayı için soluğu Paris'te almıştı.

Seda Sayan kendinden geçti sosyal medya yıkıldı! Kocası Çağlar Ökten’in yanında şarkı söylerken Kadırgalı’yı görenler: Bu nasıl bir işve

Balayının ardından yurda dönen ünlü çift, ardından yine tatil yapmak için yurt dışına çıkmıştı. Sayan, eşiyle Hollanda'ya uçmuştu.

Seda Sayan kendinden geçti sosyal medya yıkıldı! Kocası Çağlar Ökten’in yanında şarkı söylerken Kadırgalı’yı görenler: Bu nasıl bir işve

Çağlar Ökten ile dünya turuna çıkan şarkıcının son durağı Yunanistan'ın Mikonos Adası olmuştu.

Seda Sayan kendinden geçti sosyal medya yıkıldı! Kocası Çağlar Ökten’in yanında şarkı söylerken Kadırgalı’yı görenler: Bu nasıl bir işve

Romantik tatillerinden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen çift, aşk dolu pozlarıyla sık sık adlarından söz ettiriyor.

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