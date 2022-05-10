Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'in Maçka kaçışı! Görüntü vermemek için...
Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'in Maçka kaçışı! Seda Sayan ile 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten evlendi. Balayı fotoğrafları ile gündemden düşmeyen çiçeği burnunda çift son olarak Maçka'da gece yarısı ortaya çıktı. İşte konser izlemeye giden ve çıkışta basına görüntü vermemek için adeta Maçka'yı ayağa kaldıran Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in köşe bucak kaçışı...
10.05.2022 09:52 - Son Güncelleme: 10.05.2022 09:52
Sessiz sedasız evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten, balayı için Paris'e gidip bir hafta kaldı.
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in törene katılmaması ve genç damadı istemediği gündemdeydi.
Aralarının açık olduğu iddia edilen Seda Sayan ve Oğulcan Engin konuya dair yorum yapmazken Seda Sayan Instagram'dan oğlunun gönderdiği çiçeği paylaştı.
Annesinin Anneler Günü'nü kutlayan Oğulcan'ın bu jestinin ardından Seda Sayan'ın kendisinden 25 yaş küçük müzisyen sevgilisi Çağlar Ökten'in paylaşımı dikkat çekti.