Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten boşanıyor mu işte ilk açıklama! 7. evliliğini yapan Seda Sayan canlı yayında açıkladı "Olsun..."
Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Sayan, 7. evliliğini ise 10 ay önce müzisyen Çağlar Ökten ile yaptı. Bu olay aşk hakkında son günlerde boşanma haberleri gündeme geliyor ve ikili sessizliğini koruyordu. Konuya dair ilk sözler Seda Sayan'dan, canlı yayında geldi. İşte o anlar...
14.03.2023 12:25 - Son Güncelleme: 14.03.2023 12:25
Hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren ünlü şarkıcı Seda Sayan, 24 Nisan'da meslektaşı Çağlar Ökten'le evlenmişti. Geçtiğimiz günlerde ünlü çift hakkında boşanma iddiaları ortaya atılmıştı. Konu hakkında açıklama niteliğinde sözler Seda Sayan'dan geldi.
Konuya dair ilk sözler Seda Sayan'dan sunuculuğunu üstlendiği programın canlı yayınında geldi.
Seda Sayan boşanma iddialarını şu sözlerle reddetti: