Seda Sayan hediyelere doymuyor! Çağlar Ökten'e öyle bir şey yaptı ki son halini gören küçük dilini yutuyor! Genç eşini koluna takan Seda...
Çağlar Ökten ile evledikten sonra balayı niyetine aralarında Hollanda, Paris, Yunanistan'ın da bulunduğu bir çok ülkeyi gezen Seda Sayan son olarak biricik eşine doğum gününde saç ektirme hediyesi vermişti. Birlikte hastaneye giden çift o anları da sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Ökten haftalar sonra son halini paylaştı. 78 bin takipçili hesabından fotoğraf paylaşan Çağlar Ökten'e beğeni ve yorum yağdı.
Seda Sayan ve Çağlar Ökten, geçtiğimiz Nisan ayında Beşiktaş'taki lüks bir otelde birbirlerine 'evet' dedi. 7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenmesi beklenen ünlü çift vizede yaşadığı problemler nedeniyle hayatlarını İstanbul'da birleştirdi. Düğün sonrası acısını çıkartan Seda Sayan genç eşini koluna takıp ülke ülke gezdi. Balayında Hollanda, Yunanistan, İsviçre'yi gezdi.
KOCASIYLA BİRLİKTE ESTETİK YAPTIRMIŞTI!
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan balayı öncesi eşine doğum günü hediyesi olarak saç ekimi yaptırmıştı.
Sayan, eşi Çağlar Ökten'in de kendisine eşlik ettiği o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sayan'ın paylaşımına binlerce yorum yağmıştı.
Ökten'in geçtiğimiz gün paylaştığı fotoğraf ise, herkesi şaşkına çevirmeye yetti. Peki, Çağlar Ökten'in saç ektirdikten sonraki hali nasıl? Çağlar Ökten'in yeni imajı nasıl? İşte, detaylar…