Seda Sayan hamile olabilir dedi ortalık yıkıldı! Meğer tüp bebek... Oğulcan Engin'e kardeş geliyor!
Taze gelin Seda Sayan ve Çağlar Ökten ebeveyn olmaya hazırlanıyor! Seda Sayan'ın bebek sahibi olmak için yaptğı sosyal medyada gündem oldu! İşte detaylar...
Oğulcan Engin'den sonra yeniden anne olmak isteyen Seda Sayan hayranlarını şok ederken bu hareketiyle de sosyal medyayı ikiye böldü. Oğulcan'a kardeş mi geliyor ve Seda Sayan hamile mi sorularının önü alınamıyor. Seda Sayan'ın tüp bebek için çalışmalara başladığı iddia edildi. 59 yaşındaki ünlü sanatçı 35 yaşındaki Çağlar Ökten ile geçtiğimiz günlerde dünya evine girmişti. Seda Sayan sık sık bebek istediğini dile getirse de konuyla ilgili ayrıntıları açıklamamamıştı. İşte sosyal medyayı yıkan o haber...
Sosyal medyada ortaya çıkan iddia herkesi şok içerisinde bıraktı. Seda Sayan'ın bebek beklediği o fotoğraflarla ortaya çıktı.
OĞULCAN ENGİN'E KARDEŞ ŞOKU
Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti mutlu evlilikleri ile adeta düşman çatlatıyor. Özellikle son olayla ortaya çıkan haber herkesi şaşkınlığa uğratacak türden.
TÜP BEBEK SAYFASINI TAKİP ETTİ
Seda Sayan Çağlar Ökten'le aldığı bebek kararı sosyal medyayı yıktı geçti.
59 yaşında olan ve Oğulcan adında 32 yaşında bir oğlu olan Seda Sayan yıllar sonra yeniden bebek istiyor.