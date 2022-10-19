Seda Sayan hamile olabilir dedi ortalık yıkıldı! Meğer tüp bebek... Oğulcan Engin’e kardeş geliyor!

Oğulcan Engin'den sonra yeniden anne olmak isteyen Seda Sayan hayranlarını şok ederken bu hareketiyle de sosyal medyayı ikiye böldü. Oğulcan'a kardeş mi geliyor ve Seda Sayan hamile mi sorularının önü alınamıyor. Seda Sayan'ın tüp bebek için çalışmalara başladığı iddia edildi. 59 yaşındaki ünlü sanatçı 35 yaşındaki Çağlar Ökten ile geçtiğimiz günlerde dünya evine girmişti. Seda Sayan sık sık bebek istediğini dile getirse de konuyla ilgili ayrıntıları açıklamamamıştı. İşte sosyal medyayı yıkan o haber...