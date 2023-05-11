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Haberler Magazin Seda Sayan gelini Miray Daner'i yere göğe sığdıramadı! Gelinim de gelinim! Oğulcan Engin'in sevgilisine kayınvalideden tam not

Seda Sayan gelini Miray Daner'i yere göğe sığdıramadı! Gelinim de gelinim! Oğulcan Engin'in sevgilisine kayınvalideden tam not

Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin ile güzel oyuncu Miray Daner bir süredir doludizgin bir aşk yaşıyor... Daha önce ayrıldıkları iddia edilse de bu iddiaları yalanlayan ünlü çift sonrasında yaptıkları paylaşımlarla adeta aşk tazelemişti. Bu aşk hakkında ne düşündüğü merak edilen Seda Sayan Oğulcan Engin ve Miray Daner hakkında konuştu. İşte detaylar...

11.05.2023 15:39 - Son Güncelleme: 11.05.2023 15:39
Seda Sayan gelini Miray Daner’i yere göğe sığdıramadı! Gelinim de gelinim! Oğulcan Engin’in sevgilisine kayınvalideden tam not

Seda Sayan'a, Oğulcan Engin ve Miray Daner aşkı soruldu. Bakın Sayan ne yanıt verdi...

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Seda Sayan gelini Miray Daner’i yere göğe sığdıramadı! Gelinim de gelinim! Oğulcan Engin’in sevgilisine kayınvalideden tam not

Kubilay Aka'dan ayrıldıktan sonra bir işadamıyla yakınlaşan Miray Daner, bu ilişkinin yürümeyeceğini anlayınca ayrılmış, kısa bir süre sonra da Oğulcan Engin'le tanışmıştı.

Seda Sayan gelini Miray Daner’i yere göğe sığdıramadı! Gelinim de gelinim! Oğulcan Engin’in sevgilisine kayınvalideden tam not

Geçtiğimiz günlerde ise çiftin ayrıldıkları iddia edilmişti. Sebebi ise Daner'in bir iş insanıyla mesajlaşmasıydı.

Seda Sayan gelini Miray Daner’i yere göğe sığdıramadı! Gelinim de gelinim! Oğulcan Engin’in sevgilisine kayınvalideden tam not

Bir konuyla ilgili olarak mesajlaşan ikilinin bu sohbetini Oğulcan Engin yakalayınca kızılca kıyametin koptuğu iddia edilmişti.

Seda Sayan gelini Miray Daner’i yere göğe sığdıramadı! Gelinim de gelinim! Oğulcan Engin’in sevgilisine kayınvalideden tam not

Ancak çift sonrasında bu iddiaları yalanlamıştı.

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