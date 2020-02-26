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Seda Sayan, Ezgi Eyüboğlu'nu istemiyor mu? Oğlu Oğulcan Engin ve yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu
Seda Sayan, Ezgi Eyüboğlu'nu istemiyor mu? Oğlu Oğulcan Engin ve yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu
Ezgi Eyüboğlu ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin birlikteliklerini artık gizlemiyorlar. İlk önce bir filmin galasında görüntülenen ikili, geçtiğimiz günlerde Oğulcan Engin'in aracının içindeyken trafikte kalınca objektiflere yakalandı. Daha sonra bir mekana girerken görüntülenen çiçeği burnunda çif, el ele tutuşarak aşklarını resmen kanıtladılar. Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nun arasındaki yaş farkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Seda Sayan gelinini istemiyor iddiaları ise cabası... 57 yaşındaki Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi Ezgi Eyüboğlu hakkında ilk kez konuştu.
26.02.2020 09:42
- Son Güncelleme: 26.02.2020 10:09
Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin ve yeni sevgilisi Ezgi Eyüboğlu hakkında ilk kez konuştu. Çiçeği burnunda çift, artık ilişkilerini gizlemiyor. Geçtiğimiz günlerde el ele görüntülenen Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'in ilişkisini Seda Sayan'ın istemediğine yönelik iddialar çıkmıştı.
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Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, oyuncu sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile olan ilişkisini artık gizlemiyor. Daha önce gazetecilerden köşe bucak kaçan ikili, bu kez Engin'in kendi mekanı olan Cihargir Emily's'e girerken görüntülendi.
Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, oyuncu sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile olan ilişkisini artık gizlemiyor. Daha önce gazetecilerden köşe bucak kaçan ikili, bu kez Engin'in kendi mekanı olan Cihargir Emily's'e girerken görüntülendi.
Taze aşıklar el ele objektiflere takıldı.
Engin ve Eyüboğlu aşklarını dozu dizgin yaşarken, gözler anne Seda Sayan'a çevrildi. Sayan, Eyüboğlu'nu beğenmediği yönünde çıkan haberleri yalanlayarak "Daha kendisiyle tanışmadım bile. Ama niye beğenmeyeyim, çok güzel bir kız. Üstelik ben ikisini birbirine çok yakıştırdım" dedi.