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Seda Sayan, Ezgi Eyüboğlu'nu istemiyor mu? Oğlu Oğulcan Engin ve yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

Ezgi Eyüboğlu ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin birlikteliklerini artık gizlemiyorlar. İlk önce bir filmin galasında görüntülenen ikili, geçtiğimiz günlerde Oğulcan Engin'in aracının içindeyken trafikte kalınca objektiflere yakalandı. Daha sonra bir mekana girerken görüntülenen çiçeği burnunda çif, el ele tutuşarak aşklarını resmen kanıtladılar. Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nun arasındaki yaş farkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Seda Sayan gelinini istemiyor iddiaları ise cabası... 57 yaşındaki Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi Ezgi Eyüboğlu hakkında ilk kez konuştu.

26.02.2020 09:42 - Son Güncelleme: 26.02.2020 10:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





