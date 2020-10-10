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Seda Sayan estetik sonrası saçlarını da yeniledi! İşte Seda Sayan'ın son hali...

Gerçek adı Aysel Gürsaçar olan, Türkiye'nin karşısına çıktığı ilk günden bu yana pek çok estetik operasyon geçiren ve yıllara meydana okuyan 57 yaşındaki Seda Sayan, geçtiğimüz günlerde yaptığı paylaşımla çok konuşulmuştu. 'Fransız Askısı' adlı estetik operasyon geçiren ve o anları Instagram'da yayınlayan Seda Sayan operasyonun ardından saç stilini de yeniledi. Seda Sayan yeni imajıyla çekilen fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

10.10.2020 14:48 - Son Güncelleme: 10.10.2020 14:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





