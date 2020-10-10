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Seda Sayan estetik sonrası saçlarını da yeniledi! İşte Seda Sayan'ın son hali...

Gerçek adı Aysel Gürsaçar olan, Türkiye'nin karşısına çıktığı ilk günden bu yana pek çok estetik operasyon geçiren ve yıllara meydana okuyan 57 yaşındaki Seda Sayan, geçtiğimüz günlerde yaptığı paylaşımla çok konuşulmuştu. 'Fransız Askısı' adlı estetik operasyon geçiren ve o anları Instagram'da yayınlayan Seda Sayan operasyonun ardından saç stilini de yeniledi. Seda Sayan yeni imajıyla çekilen fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

10.10.2020 14:48 - Son Güncelleme: 10.10.2020 14:48
Seda Sayan estetik sonrası saçlarını da yeniledi! İşte Seda Sayan'ın son hali...

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırmıştı.

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Seda Sayan estetik sonrası saçlarını da yeniledi! İşte Seda Sayan'ın son hali...

Sayan operasyondan sonra son halini takipçileriyle paylaşmıştı.

Seda Sayan estetik sonrası saçlarını da yeniledi! İşte Seda Sayan'ın son hali...

57 yaşındaki Sayan, eski bakanlardan Abdülkadir Aksu ve ailesiyle İstanbul'daki bir balıkçıda yemek yedi.

Seda Sayan estetik sonrası saçlarını da yeniledi! İşte Seda Sayan'ın son hali...

Sayan yemekte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Sayan yemekte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Seda Sayan estetik sonrası saçlarını da yeniledi! İşte Seda Sayan'ın son hali...

Ünlü şarkıcının kısa saçlı yeni hali ise hayranlarının beğenisini kazandı. Survivor 2020 yarışmacısı Evrim Keklik de, ünlü şarkıcının paylaşımına "Maşallah Seda abla. Çok güzel görünüyorsun" yorumunu yazdı.

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