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Seda Sayan canlı yayında estetik operasyonu geçirmişti... Makyajsız haliyle şoke etti! Seda Sayan kaç yaşında?

Seda Sayan makyajsız olmayı sevdi. Karantina günlerini Bodrum'daki evinde geçiren Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde yatırımları konuşulmuştu. Muğla Gökova'dan ablası Nursel Yıldız ve eniştesi Coşkun Yıldız ile birlikte yaklaşık 600 bin TL'ye villa ve ayrıca denize sıfır restoran alan Sayan, konakladığı oteli de satın almak için pazarlığa oturmuştu. Oğlu Oğulcan Engin'in ve sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nun ilişkilerinin ciddiyete binmesiyle müstakbel kayınvalide olarak son günlerde gündeme gelen Seda Sayan, karantina günlerinde makyajsız paylaşımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda canlı yayında estetik operasyonu geçiren Seda Sayan'ın makyajsız paylaşımını görenler şaşırdı. Yaşına rağmen diri görünen cildi ile dikkat çeken Seda Sayan'ı bir de böyle görün!

21.04.2020 17:48 - Son Güncelleme: 21.04.2020 18:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





