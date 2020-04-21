Seda Sayan canlı yayında estetik operasyonu geçirmişti... Makyajsız haliyle şoke etti! Seda Sayan kaç yaşında?
Seda Sayan makyajsız olmayı sevdi. Karantina günlerini Bodrum'daki evinde geçiren Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde yatırımları konuşulmuştu. Muğla Gökova'dan ablası Nursel Yıldız ve eniştesi Coşkun Yıldız ile birlikte yaklaşık 600 bin TL'ye villa ve ayrıca denize sıfır restoran alan Sayan, konakladığı oteli de satın almak için pazarlığa oturmuştu. Oğlu Oğulcan Engin'in ve sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nun ilişkilerinin ciddiyete binmesiyle müstakbel kayınvalide olarak son günlerde gündeme gelen Seda Sayan, karantina günlerinde makyajsız paylaşımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda canlı yayında estetik operasyonu geçiren Seda Sayan'ın makyajsız paylaşımını görenler şaşırdı. Yaşına rağmen diri görünen cildi ile dikkat çeken Seda Sayan'ı bir de böyle görün!
'Filtreye ve makyaja ihtiyacın yok' şeklinde aldığı olumlu tepkiler karşısında bir kez daha makyajsız halini paylaşan 57 yaşındaki Seda Sayan'ı görenler şaşırdı. Daha önce Youtube kanalında botoks ve dolgularını yenileten Sayan'ın makyajsız halini görenler, yaşına göre cildinin bir hayli genç göründüğünü belirtti. İşte Seda Sayan başta olmak üzere ünlülerin makyajsız halleri.
SEDA SAYAN'IN ESTETİK YAPTIRDIĞI AN - TIKLA