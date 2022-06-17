Seda Renda'nın son halini görenler şaştı kaldı bir de çocuğu var! '10 yüz bin milyon baloncuk yuttum' demişti şimdilerde bakın ne yapıyor
Seda Renda'nın son halini görenler şaştı kaldı, bir de çocuğu var! '10 yüz bin milyon baloncuk yuttum' repliği ile hafızalara kazınmıştı küçük Seda... 90'lı yıllarda henüz 5 yaşındayken hayatımıza girdi. Pembe mayosu, güneş gözlükleri, kıvırcık saçları, elinden düşürmediği bardağı ve bir de rol arkadaşı beyaz ayı ile ekranların unutulmaz isimleri arasında yer alan küçük kız büyüdü, yuva bile kurdu. Son hali ile şaşırtan bir dönemin çocuk yıldızı Seda Renda bakın şimdilerde ne yapıyor...
17.06.2022 13:31 - Son Güncelleme: 17.06.2022 13:31
Seda Renda'nın son halini görenler şaştı kaldı, bir de çocuğu var! '10 yüz bin milyon baloncuk yuttum' demişti küçük yıldız, şimdilerde bakın ne yapıyor...
Henüz 5 yaşındayken dönemin ünlü içecek markalarında birinin yüzü olmuş ve söyleyemediği cümle ona şöhreti de beraberinde getirmişti. Pembe mayosu, güneş gözlükleri, kıvırcık saçları ve rol arkadaşı beyaz ayısı ile hayatımıza giren "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" repliği ile hafızalara kazınan minik yıldız Seda Renda şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor.
Evlenip, anne olan ve şimdilerde turizm sektöründe yer alan Seda Renda Akalan'ı tanımak çok zor. İşte "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" Seda Renda'nın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri...