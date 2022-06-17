Seda Renda'nın son halini görenler şaştı kaldı bir de çocuğu var! '10 yüz bin milyon baloncuk yuttum' demişti şimdilerde bakın ne yapıyor

Henüz 5 yaşındayken dönemin ünlü içecek markalarında birinin yüzü olmuş ve söyleyemediği cümle ona şöhreti de beraberinde getirmişti. Pembe mayosu, güneş gözlükleri, kıvırcık saçları ve rol arkadaşı beyaz ayısı ile hayatımıza giren "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" repliği ile hafızalara kazınan minik yıldız Seda Renda şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor.