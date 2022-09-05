Seda Güven'den doğum fotoğrafları! Ünlü arkadaşları gözyaşlarına boğuldu: "İkinci doğum kısa sürüyormuş, doğru ama bebek biraz iri gelince..."
Seda Güven'den doğum fotoğrafları geldi, ünlü arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. "İkinci doğum daha kısa sürüyormuş, doğru ama bebek biraz iri gelince son düzlükte biraz zorlanmalar oldu. Kucağına alınca her şeyi unutuyorsun." diyen Seda Güven, ikinci kez anne oldu. 2019 yılında Ali Güzel ile evlenen ve Yiğit Ali adını verdikleri oğlunu iki yıl önce dünyaya getiren Seda Güven'in Instagram paylaşımları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Hatice Aslan, Ece Uslu, Nilay Cafer ve daha birçok ünlü isim sosyal medyada arkadaşına, "Sen süper kahramansın" , "Seinç gözyaşlarım aktı" şeklinde yorumlar yaptı. İşte çok konuşulan o kareler...
"KUCAĞINA ALINCA HER ŞEYİ UNUTUYORSUN"
Seda Güven'den doğum fotoğrafları! Ünlü arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.
Seda Güven, 2019 yılında Ali Güzel ile evlenmişti. Çiftin 'Yiğit Ali' adını verdikleri oğulları iki yıl önce dünyaya gelmişti.
DOĞUM ANINI PAYLAŞTI
Doğum anını paylaşan Güven, yaşadıklarını da anlattı. Seda Güven, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderisine şu notu düştü:
"O zaman biraz doğum...
1. Foto da son bir ıkın geliyo ha gayret motivasyonu eşliğinde ikna olmaya çalışırkeeen tümmm ciddiyetimle...sırasıyla an be an fotoları sıralıyorumm minnetlerimi sunarak.
Canımmm doktorum, kafamda ki her soruyu sorunu küçücük hale getiren bir o kadar da her düşüncemin yanında duran destekleyen en büyük şansım.Yiğit Ali ve Adel'in doğduğu güven dolu şefkatli eller..
Canım arkadaşım,destekcim var bir de hep yanımda elimi tutan tüm sancı sürecinde bana bedenen ve ruhen müthişşşş iyi gelen ve kendime bedenime güvenmemi sağlayan ve acılar içinde bile beni güldüren..(Normal doğumun kolaylığıyla ilgili bikaç yalanı dışında iyi kız aslında)"