Seda Güven'den doğum fotoğrafları! Ünlü arkadaşları gözyaşlarına boğuldu: "İkinci doğum kısa sürüyormuş, doğru ama bebek biraz iri gelince..."

"O zaman biraz doğum...

1. Foto da son bir ıkın geliyo ha gayret motivasyonu eşliğinde ikna olmaya çalışırkeeen tümmm ciddiyetimle...sırasıyla an be an fotoları sıralıyorumm minnetlerimi sunarak.

Canımmm doktorum, kafamda ki her soruyu sorunu küçücük hale getiren bir o kadar da her düşüncemin yanında duran destekleyen en büyük şansım.Yiğit Ali ve Adel'in doğduğu güven dolu şefkatli eller..

Canım arkadaşım,destekcim var bir de hep yanımda elimi tutan tüm sancı sürecinde bana bedenen ve ruhen müthişşşş iyi gelen ve kendime bedenime güvenmemi sağlayan ve acılar içinde bile beni güldüren..(Normal doğumun kolaylığıyla ilgili bikaç yalanı dışında iyi kız aslında)"