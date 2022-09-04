Seda Bakan eşi ve çocuklarıyla hastane odasından paylaştı ünlülerden yorum yağdı! İşte Leyla'nın 3 günlük kardeşi Ela ile tanışma anı...
Seda Bakan eşi ve çocuklarıyla hastane odasından paylaştı ünlülerden yorum yağdı! 3 yaşındaki kızı Leyla'nın 3 günlük kardeşi Ela ile tanışma anı sosyal medyaya damga vurdu. Müzisyen Ali Erel ile 2014 yılında dünyaevine giren Seda Bakan'ın doğum haberi ilk olarak yakın arkadaşı Hadise tarafından paylaşılmıştı...
04.09.2022 17:50 - Son Güncelleme: 04.09.2022 17:55
Seda Bakan eşi ve çocuklarıyla hastane odasından paylaştı ünlülerden yorum yağdı! İşte Leyla'nın 3 günlük kardeşi Ela ile tanışma anı...
BEBEK MÜJDESİ HADİSE'DEN GELDİ
Seda Bakan ikinci kızını dünyaya getirdi, müjdeli haber ilk Hadise'den geldi.
Müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Seda Bakan hamile olduğunu geçtiğimiz mart ayında duyurdu.
Oyuncu Seda Bakan 2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturmuş, 2019 yılında da kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti.
ELA BEBEK DOĞDU
Ünlü oyuncu Seda Bakan, ikinci çocuğunu bugün dünyaya getirdi. Çift, 1 Eylül'de İstanbul'da bir hastanede dünyaya gelen kızlarına Ela ismini verdi.