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Şebnem Ferah'ın makyajsız pozuna yorum yağmuru: Az önce büyük yaramazlık yapmış çocuk...

Makyaksız fotoğraf paylaşan ünlüler arasına Şebnem Ferah da katıldı. 48 yaşındaki Şebnem Ferah Instagram hesabından doğal halini paylaştı. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan Şebnem Ferah'ın makyajsız fotoğrafına gelen yorumlar da oldukça dikkat çekiciydi. Sil Baştan, Mayın Tarlası gibi birçok başarılı şarkılarıyla hafızalara kazınan Şebnem Ferah'a bir takipçisi "Az önce büyük yaramazlık yapmış çocuk şirinliği. Nerede görsem ürperirim" yorumunda bulundu. İşte Şebnem Ferah ve ünlülerin makyajsız halleri...

04.10.2020 12:46 - Son Güncelleme: 04.10.2020 12:58
Şebnem Ferah'ın makyajsız pozuna yorum yağmuru: Az önce büyük yaramazlık yapmış çocuk...

Şebnem Ferah, makyajsız haliyle yaptığı selfie'yi Instagram'dan paylaştı. Şarkıcının, siyah kalp ve nota emojisi koyduğu karelere, binlerce yorum geldi. Ferah'a sevenleri, "Çok tatlısın", "Gözlerinin yeşilinin içinde kayboldum" ve "Şarkılarını özledik" gibi mesajlar gönderdi.

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Şebnem Ferah'ın makyajsız pozuna yorum yağmuru: Az önce büyük yaramazlık yapmış çocuk...

48 yaşındaki Şebnem Ferah'a bir takipçisinden gelen, "Az önce büyük yaramazlık yapmış çocuk şirinliği. Nerede görsem ürperirim" yorumu sosyal medya kullanıcılarını güldürdü.

Şebnem Ferah'ın makyajsız pozuna yorum yağmuru: Az önce büyük yaramazlık yapmış çocuk...

İşte Şebnem Ferah başta olmak üzere ünlülerin makyajsız halleri...

Şebnem Ferah'ın makyajsız pozuna yorum yağmuru: Az önce büyük yaramazlık yapmış çocuk...

PINAR ALTUĞ

Şebnem Ferah'ın makyajsız pozuna yorum yağmuru: Az önce büyük yaramazlık yapmış çocuk...

PINAR ALTUĞ

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