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Şebnem Ferah'ın makyajsız pozuna yorum yağmuru: Az önce büyük yaramazlık yapmış çocuk...

Makyaksız fotoğraf paylaşan ünlüler arasına Şebnem Ferah da katıldı. 48 yaşındaki Şebnem Ferah Instagram hesabından doğal halini paylaştı. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan Şebnem Ferah'ın makyajsız fotoğrafına gelen yorumlar da oldukça dikkat çekiciydi. Sil Baştan, Mayın Tarlası gibi birçok başarılı şarkılarıyla hafızalara kazınan Şebnem Ferah'a bir takipçisi "Az önce büyük yaramazlık yapmış çocuk şirinliği. Nerede görsem ürperirim" yorumunda bulundu. İşte Şebnem Ferah ve ünlülerin makyajsız halleri...

04.10.2020 12:46 - Son Güncelleme: 04.10.2020 12:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





