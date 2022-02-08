Şebnem Dönmez'in panik anları! Kameraları görür görmez ilk sözü 'sevgilim değil kesin bilgi' oldu
Şebnem Dönmez'in panik anları! Ünlü oyuncu önceki gün bir erkek arkadaşıyla Yeniköy'de bir mekanda kahvaltı yaparken görüntülendi. Kahvaltı sonrası mekandan ayrılan Şebnem Dönmez ve erkek arkadaşı, görüntülendiklerini fark edince, şaşkınlık yaşadı. Dönmez'in kameraları görür görmez ilk sözü 'sevgilim değil kesin bilgi' oldu.
08.02.2022 11:01
- Son Güncelleme: 08.02.2022 11:01
'SEVGİLİM DEĞİL KESİN BİLGİ'
Şebnem Dönmez'in panik anları! Kameraları görür görmez ilk sözü 'sevgilim değil kesin bilgi' oldu...
Gençliği ile bir döneme damga vuran ve bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Şebnem Dönmez, önceki gün bir erkek arkadaşıyla Yeniköy'de objektiflere yansıdı. Dönmez ve arkadaşı mekanda kahvaltı yaptı.
Kahvaltı sonrası mekandan ayrılan Şebnem Dönmez ve erkek arkadaşı, görüntülendiklerini fark edince, şaşkınlık yaşadı.
"Görüştüğümüz, üzerinde çalıştığımız projeler var ama şu an kesinleşen bir şey yok" diyen Şebnem Dönmez son hali ile dikkat çekti.