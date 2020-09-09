Şebnem Ceceli Yaprak Dökümü'nün en küçük kızıydı... 19 yaşındaki Şebnem Ceceli'nin son halini Bennu Yıldırımlar paylaştı

Takvimler 13 Eylül 2006'yı gösterdiğinde Reşat Nuri Güntekin'in "Yaprak Dökümü" adlı eserinden uyarlanan dizi ekranlarda izleyici ile buluştu. Kimi zaman ağlatan, kimi zaman güldüren, kimi zaman ise düşündüren dizi efsaneleşen karakterleriyle 5 sezon boyunca evlere konuk oldu.