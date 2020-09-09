Şebnem Ceceli Yaprak Dökümü'nün en küçük kızıydı... 19 yaşındaki Şebnem Ceceli'nin son halini Bennu Yıldırımlar paylaştı
2006-2011 yılları arasında yayınlanan 'Yaprak Dökümü' dizisinde, Tekin Ailesi'nin en küçük kızı 'Ayşe'yi canlandıran Şebnem Ceceli, dizinin ardından eğitimine ağırlık verdi. Hukuk fakültesini kazanan genç oyuncu, 'Yaprak Dökümü'nde 'Fikret'e hayat veren Bennu Yıldırımlar yıllar sonra dizide kardeşini canlandıran genç oyuncu ile bir araya geldi. 19 yaşındaki Şebnem Ceceli son haliyle tanınmadı...
"GURUR DUYDUM"
Uzun bir aradan sonra dizide ablasını canlandıran Bennu Yıldırımlar'la buluşan Şebnem Ceceli, emeklerinin karşılığını aldı. Yıldırımlar, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, 'Uzun bir aradan sonra, Yaprak Dökümü'nde en küçük kız kardeşimiz Ayşe'yi oynayan Şebnem Ceceli'yle buluştuk. O artık Hukuk fakültesi öğrencisi. Gurur duydum. Yolu açık olsun' mesajını yazdı.