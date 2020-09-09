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Şebnem Ceceli Yaprak Dökümü'nün en küçük kızıydı... 19 yaşındaki Şebnem Ceceli'nin son halini Bennu Yıldırımlar paylaştı

2006-2011 yılları arasında yayınlanan 'Yaprak Dökümü' dizisinde, Tekin Ailesi'nin en küçük kızı 'Ayşe'yi canlandıran Şebnem Ceceli, dizinin ardından eğitimine ağırlık verdi. Hukuk fakültesini kazanan genç oyuncu, 'Yaprak Dökümü'nde 'Fikret'e hayat veren Bennu Yıldırımlar yıllar sonra dizide kardeşini canlandıran genç oyuncu ile bir araya geldi. 19 yaşındaki Şebnem Ceceli son haliyle tanınmadı...

09.09.2020 13:13 - Son Güncelleme: 09.09.2020 13:37
Şebnem Ceceli Yaprak Dökümü'nün en küçük kızıydı... 19 yaşındaki Şebnem Ceceli'nin son halini Bennu Yıldırımlar paylaştı

Takvimler 13 Eylül 2006'yı gösterdiğinde Reşat Nuri Güntekin'in "Yaprak Dökümü" adlı eserinden uyarlanan dizi ekranlarda izleyici ile buluştu. Kimi zaman ağlatan, kimi zaman güldüren, kimi zaman ise düşündüren dizi efsaneleşen karakterleriyle 5 sezon boyunca evlere konuk oldu.

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Şebnem Ceceli Yaprak Dökümü'nün en küçük kızıydı... 19 yaşındaki Şebnem Ceceli'nin son halini Bennu Yıldırımlar paylaştı

"GURUR DUYDUM"

Uzun bir aradan sonra dizide ablasını canlandıran Bennu Yıldırımlar'la buluşan Şebnem Ceceli, emeklerinin karşılığını aldı. Yıldırımlar, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, 'Uzun bir aradan sonra, Yaprak Dökümü'nde en küçük kız kardeşimiz Ayşe'yi oynayan Şebnem Ceceli'yle buluştuk. O artık Hukuk fakültesi öğrencisi. Gurur duydum. Yolu açık olsun' mesajını yazdı.

Şebnem Ceceli Yaprak Dökümü'nün en küçük kızıydı... 19 yaşındaki Şebnem Ceceli'nin son halini Bennu Yıldırımlar paylaştı

İşte Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin değişimi başta olmak üzere ünlülerin değişimleri...

Şebnem Ceceli Yaprak Dökümü'nün en küçük kızıydı... 19 yaşındaki Şebnem Ceceli'nin son halini Bennu Yıldırımlar paylaştı

Oya Okar

Şebnem Ceceli Yaprak Dökümü'nün en küçük kızıydı... 19 yaşındaki Şebnem Ceceli'nin son halini Bennu Yıldırımlar paylaştı
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