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Şebnem Bozoklu'nun eşi herkes tarafından merak ediliyordu bakın kim çıktı! İyi Aile Babası'nın Aslı'sı meğer...

İyi Aile Babası eğlenceli hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor... Kadrosunda Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir rol alıyor. Dizinin başrol oyuncularından biri olan Şebnem Bozoklu diziyle birlikte özel yaşamı en çok merak edilen isimlerden biri oldu. 41 yaşındaki başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu hakkında en çok merak edilen konu ise eşi oldu. Şebnem Bozoklu'nun kendisi gibi ünlü olan eşi bakın kim çıktı. İşte başta Şebnem Bozoklu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

17.12.2020 12:04 - Son Güncelleme: 17.12.2020 12:04
Şebnem Bozoklu'nun eşi herkes tarafından merak ediliyordu bakın kim çıktı! İyi Aile Babası'nın Aslı'sı meğer...

Ulan İstanbul, Canım Ailem, Biz Böyleyiz, Tatlım Tatlım, Şahsiyet, Türk İşi Dondurma, Cebimdeki Yabancı, Gel Dese Aşk ve pek çok yapımda rol alan, Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri olan Şebnem Bozoklu şu sıralar Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan İyi Aile Babası dizisinde Aslı Pamuk karakterine hayat veriyor.

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Şebnem Bozoklu'nun eşi herkes tarafından merak ediliyordu bakın kim çıktı! İyi Aile Babası'nın Aslı'sı meğer...

Sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük ilgi çeken başarılı oyuncu hakkında en çok merak edilen detay eşi oldu. Şebnem Bozoklu'nun eşi ünlü bir gazeteci. İşte başta Şebnem Bozoklu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Şebnem Bozoklu'nun eşi herkes tarafından merak ediliyordu bakın kim çıktı! İyi Aile Babası'nın Aslı'sı meğer...

TARIK MENGÜÇ İLE EŞİ FUNDA MENGÜÇ

Şebnem Bozoklu'nun eşi herkes tarafından merak ediliyordu bakın kim çıktı! İyi Aile Babası'nın Aslı'sı meğer...
Şebnem Bozoklu'nun eşi herkes tarafından merak ediliyordu bakın kim çıktı! İyi Aile Babası'nın Aslı'sı meğer...

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