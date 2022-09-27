Şarkılar Bizi Söyler'in sunucuları Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici hakkında şok eden gerçek! İlk kez öğrenen şaşkınlığını gizleyemedi! İkili...
Şimdilerde saptanlığı hayranıyla zor günler geçiren ünlü şarkıcı Sibel Can son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler'de Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun ile birlikte konuk ağırlıyordu. Sezon finaline giren programın yeni bölümleri merak edilirken o detay sosyal medyayı salladı. İlk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Meğer Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can arasında yaş farkı varmış! Bakın ikilinin yaşları kaç!
Ünlü şarkıcı Sibel Can ile Hüsnü Şenlendirici hakkında şok eden gerçek! İlk kez öğrenen şaşkınlığını gizleyemedi! İkilinin arasındaki yaş farkı çok konuşuldu! Herkes büyük biliyordu meğer ünlü isim, partnerinden daha gençmiş!
Şarkılar Bizi Söyler'in yeni sezonuna ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmazken, programın yeni bölümleri merakla bekleniyor.
Israrlı davranışları sonrası Sibel Can'ın şöforü tarafından ihbar edilen sağlantılı hayran olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Amacının cinsel taciz olmadığını belirten genç adam cinsel taciz suçlamasını kabul etmedi.
SİBEL CAN ŞİKÂYETİNDEN VAZGEÇTİ
İhbar üzerine şüpheli hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında savcılık şarkıcı Sibel Can'ın ifadesine başvurmak istedi. Can ise kendisini saplantı haline getiren hayranından şikâyetçi olmadığını söyledi.