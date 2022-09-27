Şarkılar Bizi Söyler’in sunucuları Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici hakkında şok eden gerçek! İlk kez öğrenen şaşkınlığını gizleyemedi! İkili...

Ünlü şarkıcı Sibel Can ile Hüsnü Şenlendirici hakkında şok eden gerçek! İlk kez öğrenen şaşkınlığını gizleyemedi! İkilinin arasındaki yaş farkı çok konuşuldu! Herkes büyük biliyordu meğer ünlü isim, partnerinden daha gençmiş!