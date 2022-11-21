Vav TV İzle
Haberler Magazin Şarkıcıların yılbaşı konser ücretleri dudak uçuklattı! Tek gecede servetlerine servet katacaklar! İbrahim Tatlıses, Hadise, Sibel Can, Hakan Altun...

Şarkıcıların yılbaşı konser ücretleri dudak uçuklattı! Tek gecede servetlerine servet katacaklar! İbrahim Tatlıses, Hadise, Sibel Can, Hakan Altun...

Ünlülerin yılbaşı konser programları ve alacakları ücretler ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy, Tarkan, Hadise, Ziynet Sali, Hülya Avşar, Hakan Altun ve daha bir çok ünlü şarkıcının nerede ve ne kadar konser vereceği liste halinde açıklandı. Kimi geçtiğimiza yakın ücret alırken kiminin tek gecelik ücreti dudak uçuklattı. İşte şarkıcıların merak edilen sahne ücretleri...

21.11.2022 16:35 - Son Güncelleme: 21.11.2022 16:35
Şarkıcıların yılbaşı konser ücretleri dudak uçuklattı! Tek gecede servetlerine servet katacaklar! İbrahim Tatlıses, Hadise, Sibel Can, Hakan Altun...

Yılbaşı için geri sayım başladı. Her yıl en ünlü şarkıcıların konserde alacakları ücret merak ediliyor. Bu yıl da gelenek bozulmadı ve liste ortaya çıktı. Tarkan, 9 milyon TL ile yine listenin başını çekerken Hadise'nin alacağı ücret de şaşırttı. İşte o liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şarkıcıların yılbaşı konser ücretleri dudak uçuklattı! Tek gecede servetlerine servet katacaklar! İbrahim Tatlıses, Hadise, Sibel Can, Hakan Altun...

HAKAN ALTUN: 1,5 milyon

Şarkıcıların yılbaşı konser ücretleri dudak uçuklattı! Tek gecede servetlerine servet katacaklar! İbrahim Tatlıses, Hadise, Sibel Can, Hakan Altun...

MUSTAFA CECELİ: 1 milyon

Şarkıcıların yılbaşı konser ücretleri dudak uçuklattı! Tek gecede servetlerine servet katacaklar! İbrahim Tatlıses, Hadise, Sibel Can, Hakan Altun...

HÜLYA AVŞAR: 1 milyon

Şarkıcıların yılbaşı konser ücretleri dudak uçuklattı! Tek gecede servetlerine servet katacaklar! İbrahim Tatlıses, Hadise, Sibel Can, Hakan Altun...

SİBEL CAN: 1.5 milyon

SON DAKİKA