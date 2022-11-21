Şarkıcıların yılbaşı konser ücretleri dudak uçuklattı! Tek gecede servetlerine servet katacaklar! İbrahim Tatlıses, Hadise, Sibel Can, Hakan Altun...

Yılbaşı için geri sayım başladı. Her yıl en ünlü şarkıcıların konserde alacakları ücret merak ediliyor. Bu yıl da gelenek bozulmadı ve liste ortaya çıktı. Tarkan, 9 milyon TL ile yine listenin başını çekerken Hadise'nin alacağı ücret de şaşırttı. İşte o liste...