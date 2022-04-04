Şarkıcı Nez kalça dansıyla yıllar sonra olay olmuştu... Öyle bir paylaşım yaptı ki 43 yaşındaki Nez, sosyal medya ikiye bölündü!
Şarkıcı Nez kalça dansıyla yıllar sonra olay olmuştu... Öyle bir paylaşım yaptı ki 43 yaşındaki Nez, sosyal medya ikiye bölündü! 2000'li yılların başlarında 'Sakın Ha!', 'Her Şey Boş' gibi şarkıları ve danslarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran şarkıcı Nez, Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü.
04.04.2022 11:28 - Son Güncelleme: 04.04.2022 11:35
Şarkıcı Nez kalça dansıyla yıllar sonra olay olmuştu... Öyle bir paylaşım yaptı ki 43 yaşındaki Nez, sosyal medya ikiye bölündü!
2000'li yılların başlarında 'Sakın Ha!', 'Her Şey Boş' gibi şarkıları ve danslarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran şarkıcı Nez, yeni yaşını geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından paylaştığı dansla kutlamıştı.
43 yaşındaki Nez'in kalça dansını görenler, "Aradan geçen 21 senede hiç bir şey değişmemiş" yorumunda bulunmuştu.
Son hali ve çocukluğu ile dikkat çeken Nez'in Instagram paylaşımını görenler, "Hiç değişmemiş" diyor.