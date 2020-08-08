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Şarkıcı Lara'nın son halini görenler tanıyamıyor! 17 yılda göz rengi bile değişti, estetik sonrası Lara...

2000'li yılların en enteresan çıkışlarından birini 'Allah Versin' ya da 'Adam Gibi Adam' gibi 'über giderli' şarkılarıyla Lara yaptı. Hatta 'Allah Versin' ile 2003 yılının en iyi çıkış yapan kadın sanatçısı seçildi. Adam Gibi Adam, İhanetin Bekçisi, Katmer Katmer gibi birçok şarkı ile 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Lara, son hali ile şaşırttı. Ünlü şarkıcı, geçirdiği estetik operasyonları sonucu bambaşka biri oldu. Son dönemlerde ekranlarda görünmeyen şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor. Tanınmaz hale gelen Lara, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile takipçilerini şaşırttı.

08.08.2020 09:57 - Son Güncelleme: 08.08.2020 09:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





