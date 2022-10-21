Şarkıcı Gülşen İmam Hatipliler için skandal sözler söylemişti! İşte Gülşen'in ifadesi: "Değerlerini incitmiş olabileceğim herkesten özür dilerim"
Şarkıcı Gülşen bugün hakim karşısına çıkıyor! İmam Hatip Liselilerine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan dava açılmıştı. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen, adli kontrol şartı bulunan Gülşen İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Ünlü şarkıcı samimiyetle özür dilediğini belirtti. İşte Gülşen'in ifadesi...
Gülşen savunmasında, "Ben bütün bunları hayatta Gülşen olarak var olmamın cezalandırılması olarak görüyorum. Manevi olarak çok orantısız bedellere maruz kaldım. 5 gün Bakırköy cezaevi, 15 gün evde olmak üzere 20 gün hapis cezası aldım" dedi. Gülşen için adliye koridorunda güvenlik bariyerleri konularak önlem alındı. Gülşen kimseye görünmeden mahkeme salonuna alındı.
İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gülşen Çolakoğlu ve 14 şikayetçi katıldı. Ayrıca Kadın ve Demokrasi Derneği(KADEM) avukatları da hazır bulundu.
Sanık Gülşen Çolakoğlu, hakim karşısında savunmasını gerçekleştirdi. Gülşen, "Bu konuda daha önce ifade verdim. Bu ifademin doğru olduğunu belirtmek istiyorum. Suçsuzum yargılama sonunda beraat edeceğime inanıyorum. Bütün konu sahne içerisinde bir arkadaşımla şakalarımamdan ibarettir. sahnede dinleyicilerimin arasına karışmak istedim. Kalabalıkta bu mümkün olmayacağı için sahnedeki arkadaşlarımdan birinden beni seyircilerinin arasına taşımasını rica ettim. Sahnedeki bir başka arkadaşım şakalaşma niyetiyle "Seni imam"taşısın dedi. İmam lakabıyla anılan arkadaşımız Miraç Çelmek'tir. Lakabın benim bildiğim bir özelliği yok kendisini bu lakap ile tanıdım. Sahnede sıklıkla şakalaştığım arkadaşımdır. 'Seni imam' taşısın sözü üzerine bu lakabın kelime anlamıyla özdeştiği bir kalıp olmasıyla plansız ve hesapsız şaka ile yanıt verdim. Sadece bir kişiye karşı sahne heyecanın getirmiş olduğu refleks ile söylenmiş bir şey ve sahne üzerinde iki kişi arasında geçen diyalog" dedi
"DEĞERLERİNİ İNCİTMİŞ OLABİLECEĞİM HERKESTEN ÖZÜR DE DİLEDİM"
Savunmasına devam eden Gülşen "Hatta şakamın sonu 'kendisi' ile bitmektedir. Bunu söylerken ne üçüncü sınıf ne bir sosyal ne de bir kesimi hedefledim dialog o kadardı ve orada sonlandı. Bunu seyirciye dönüp söylemedim, tekrarlamadım, alkışlatmadım, altını çizmedim veya sonrasında tanıtım amacıyla paylaşıp kullanmadım. Dolayısıyla kin ve düşmanlığı sergilemedim. Niyetim hiç bir zaman bu olmadı olmazda. Bu konuda vicdanı bakımından hürüm üzerine atılı suçu işlemedim kabul etmiyorum. Ben yinede değerlerini incitmiş olabileceğimi düşündüğün herkesten samimiyetle özür diledim. Sıklıkla tanık olduğumuz sapkınlık ve istismar kanayan yaramızdır.