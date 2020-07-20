Şarkıcı Emrah eşi Sibel Erdoğan ile krizi atlatamadı! İki çocukları olan ünlü çift boşanıyor...
Şarkıcı ve oyuncu Emrah Erdoğan ile eşi Sibel Erdoğan boşanma kararı aldı. Emrah ile Sibel Erdoğan arasındaki ilk kriz geçtiğimiz ocak ayında yaşanmış, ikili evliliğine bir şans daha vermişti. Ancak ünlü çift ne yaptıysa olmadı. Şarkıcı ve oyuncu Emrah Erdoğan, 2014'ün Haziran ayında evlendiği Sibel Erdoğan ile boşanmaya karar verdi ve boşanma dilekçesini geçtiğimiz hafta avukatı ile Bodrum Aile Mahkemesi'ne iletti. Boşanma kararı alan ünlü çiftin, Elyesa ve Eleysa adında bir oğlu bir de kızı var...
20.07.2020 11:36
- Son Güncelleme: 20.07.2020 11:36
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