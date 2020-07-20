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Şarkıcı Emrah eşi Sibel Erdoğan ile krizi atlatamadı! İki çocukları olan ünlü çift boşanıyor...

Şarkıcı ve oyuncu Emrah Erdoğan ile eşi Sibel Erdoğan boşanma kararı aldı. Emrah ile Sibel Erdoğan arasındaki ilk kriz geçtiğimiz ocak ayında yaşanmış, ikili evliliğine bir şans daha vermişti. Ancak ünlü çift ne yaptıysa olmadı. Şarkıcı ve oyuncu Emrah Erdoğan, 2014'ün Haziran ayında evlendiği Sibel Erdoğan ile boşanmaya karar verdi ve boşanma dilekçesini geçtiğimiz hafta avukatı ile Bodrum Aile Mahkemesi'ne iletti. Boşanma kararı alan ünlü çiftin, Elyesa ve Eleysa adında bir oğlu bir de kızı var...

20.07.2020 11:36 - Son Güncelleme: 20.07.2020 11:36
Şarkıcı Emrah eşi Sibel Erdoğan ile krizi atlatamadı! İki çocukları olan ünlü çift boşanıyor...

Survivır Tayfun Erdoğan'ın babası olan oyuncu ve şarkıcı Emrah Erdoğan, eşi Sibel Erdoğan ile boşanma kararı aldı. İlk krizi Ocak ayında yaşayan çiftin o dönem şiddetli geçimsizlik yaşadığı iddia edilmiş, ancak Emrah bu iddiaları yalanlamıştı.

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Şarkıcı Emrah eşi Sibel Erdoğan ile krizi atlatamadı! İki çocukları olan ünlü çift boşanıyor...

Ünlü şarkıcı, boşanma dilekçesini geçtiğimiz hafta avukatı Merve Fidan ile Bodrum Aile Mahkemesi'ne iletti.

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Şarkıcı Emrah eşi Sibel Erdoğan ile krizi atlatamadı! İki çocukları olan ünlü çift boşanıyor...

GİZLİLİK KARARI ALDIRDI

Dosyaya gizlilik kararı aldıran şarkıcının eşinden hiçbir talepte bulunmadığı öğrenildi.

Şarkıcı Emrah eşi Sibel Erdoğan ile krizi atlatamadı! İki çocukları olan ünlü çift boşanıyor...

İLK KRİZ OCAK AYINDA YAŞANDI

Emrah ile Sibel Erdoğan arasındaki ilk kriz geçtiğimiz ocak ayında yaşanmıştı. Şiddetli geçimsizlik yüzünden boşanacağı iddia edilen çift, o dönem çıkan haberleri yalanlamıştı. Emrah ile Sibel Erdoğan çiftinin Elyesa adında bir oğlu ve Eleysa adlı bir kızları var.

Şarkıcı Emrah eşi Sibel Erdoğan ile krizi atlatamadı! İki çocukları olan ünlü çift boşanıyor...

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