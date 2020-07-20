Şarkıcı Emrah eşi Sibel Erdoğan ile krizi atlatamadı! İki çocukları olan ünlü çift boşanıyor...

İLK KRİZ OCAK AYINDA YAŞANDI

Emrah ile Sibel Erdoğan arasındaki ilk kriz geçtiğimiz ocak ayında yaşanmıştı. Şiddetli geçimsizlik yüzünden boşanacağı iddia edilen çift, o dönem çıkan haberleri yalanlamıştı. Emrah ile Sibel Erdoğan çiftinin Elyesa adında bir oğlu ve Eleysa adlı bir kızları var.