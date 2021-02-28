Şarkıcı Ceylan'ı görenler 'tersine yaşlanmak bu olsa gerek' diyor! Yine imaj değiştiren Ceylan'ı görenler Gülşen sandı

Şarkıcı Ceylan yine imaj değiştirdi. Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı Ceylan Avcı son halini, 'Ceylan 2021' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Geçirdiği estetik operasyonları ve sık sık değiştirdiği imajıyla daha önce Selena Gomez, Elçin Sangu ve Kris Jenner'a benzetilen Ceylan bu kez de şarkıcı Gülşen'e benzetildi. Ceylan'ın son halini görenler ise 'tersine yaşlanmak bu olsa gerek' yorumlarında bulundu. İşte son haliyle Ceylan başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

28.02.2021 17:02 - Son Güncelleme: 28.02.2021 17:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





