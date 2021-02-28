Şarkıcı Ceylan'ı görenler 'tersine yaşlanmak bu olsa gerek' diyor! Yine imaj değiştiren Ceylan'ı görenler Gülşen sandı
Şarkıcı Ceylan yine imaj değiştirdi. Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı Ceylan Avcı son halini, 'Ceylan 2021' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Geçirdiği estetik operasyonları ve sık sık değiştirdiği imajıyla daha önce Selena Gomez, Elçin Sangu ve Kris Jenner'a benzetilen Ceylan bu kez de şarkıcı Gülşen'e benzetildi. Ceylan'ın son halini görenler ise 'tersine yaşlanmak bu olsa gerek' yorumlarında bulundu. İşte son haliyle Ceylan başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı olarak tanınan şarkıcı Ceylan, son haliyle şaşırtmaya devam ediyor. Geçirdiği estetik operasyonlarla adından söz ettiren şarkıcı Ceylan'ın değişimi hayranları tarafından oldukça beğenilse de bazı takipçileri ünlü ismin estetiği abarttığı yönünde yorumlarda da bulunuyor.