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Şarkıcı Ceylan'ı görenler 'tersine yaşlanmak bu olsa gerek' diyor! Yine imaj değiştiren Ceylan'ı görenler Gülşen sandı

Şarkıcı Ceylan yine imaj değiştirdi. Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı Ceylan Avcı son halini, 'Ceylan 2021' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Geçirdiği estetik operasyonları ve sık sık değiştirdiği imajıyla daha önce Selena Gomez, Elçin Sangu ve Kris Jenner'a benzetilen Ceylan bu kez de şarkıcı Gülşen'e benzetildi. Ceylan'ın son halini görenler ise 'tersine yaşlanmak bu olsa gerek' yorumlarında bulundu. İşte son haliyle Ceylan başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

28.02.2021 17:02 - Son Güncelleme: 28.02.2021 17:22
Şarkıcı Ceylan'ı görenler 'tersine yaşlanmak bu olsa gerek' diyor! Yine imaj değiştiren Ceylan'ı görenler Gülşen sandı

Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı olarak tanınan şarkıcı Ceylan, son haliyle şaşırtmaya devam ediyor. Geçirdiği estetik operasyonlarla adından söz ettiren şarkıcı Ceylan'ın değişimi hayranları tarafından oldukça beğenilse de bazı takipçileri ünlü ismin estetiği abarttığı yönünde yorumlarda da bulunuyor.

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Şarkıcı Ceylan'ı görenler 'tersine yaşlanmak bu olsa gerek' diyor! Yine imaj değiştiren Ceylan'ı görenler Gülşen sandı

Daha önce yaptığı paylaşımla Şarkıcı Ceylan'ın son hali oyuncu Elçin Sangı'ya benzetilmişti. Ceylan bu benzerlik hakkında sessiz kalmamıştı. Ceylan Elçin Sangu'ya benzemek için çaba sarf etmediğini söylemişti.

Şarkıcı Ceylan'ı görenler 'tersine yaşlanmak bu olsa gerek' diyor! Yine imaj değiştiren Ceylan'ı görenler Gülşen sandı

İşte yüzünde çok sayıda estetik operasyon olan şarkıcı Ceylan ve ünlülerin değişimleri...

Şarkıcı Ceylan'ı görenler 'tersine yaşlanmak bu olsa gerek' diyor! Yine imaj değiştiren Ceylan'ı görenler Gülşen sandı

Ceylan

Şarkıcı Ceylan'ı görenler 'tersine yaşlanmak bu olsa gerek' diyor! Yine imaj değiştiren Ceylan'ı görenler Gülşen sandı