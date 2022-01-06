Şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin'den tehlikeli hareket! 4 yaşındaki kızı Arya'yı...
Şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin'den tehlikeli hareket! Berkay eşi Özlem, çocuklarıyla birlikte önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Alışveriş turu sonrası otomobillerine binen çiftten Özlem Ada Şahin, dört yaşındaki kızı Arya'yı, yasak olmasına rağmen aracın ön koltuğunda kucağına alması dikkatlerden kaçmadı. Özlem Ada Şahin'in bu hareketi sosyal medyada da tepki çekti.
06.01.2022 12:11
- Son Güncelleme: 06.01.2022 12:14
ŞARKICI BERKAY VE EŞİNDEN TEHLİKELİ HAREKET!
20211 yılının son tatilini Dubai'de yapan şarkıcı Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin, 2022'ye İzmir'de girmişti. İstanbul'a dönen ünlü çift, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı.
Şarkıcı Berkay Şahin, geçtiğimiz gün eşi Özlem Ada Şahin ve çocukları Arya ve Zeynep Mira ile birlikte Etiler'deydi. Şahin ailesi, alışveriş turu sonrası 40 yaşındaki popçunun kullandığı araca bindiler. Zeynep Mira arkadaki bebek koltuğunda hemen uykuya daldı.
İşte başta Berkay - Özlem Ada Şahin çiftinin kızları olmak züere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...