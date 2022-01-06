Şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin’den tehlikeli hareket! 4 yaşındaki kızı Arya’yı...

Şarkıcı Berkay Şahin, geçtiğimiz gün eşi Özlem Ada Şahin ve çocukları Arya ve Zeynep Mira ile birlikte Etiler'deydi. Şahin ailesi, alışveriş turu sonrası 40 yaşındaki popçunun kullandığı araca bindiler. Zeynep Mira arkadaki bebek koltuğunda hemen uykuya daldı.