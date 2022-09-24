Sarı saçlar kısaldı yerine öyle bir Müge geldi ki! Müge Anlı'yı böyle eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu bile tanıyamaz! 'Annem görünce hemen...'

Ekranların sevilen yüzü Müge Anlı'yı bu haliyle gören zor tanıyor! 'Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu bile görse tanıyamaz!' diyenler oldu. Sarı saçlar kısaldı yerine öyle bir Müge geldi ki tanımak imkansız! Peki hangi hali daha güzel?