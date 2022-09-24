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Haberler Magazin Sarı saçlar kısaldı yerine öyle bir Müge geldi ki! Müge Anlı'yı böyle eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu bile tanıyamaz! 'Annem görünce hemen...'

Sarı saçlar kısaldı yerine öyle bir Müge geldi ki! Müge Anlı'yı böyle eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu bile tanıyamaz! 'Annem görünce hemen...'

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlısert ilk olarak 2008 yılında yayınlanmaya başlandı. 2022 yılına kadar reytinglerde tahtını kimseye kaptırmayan fenomen programın sevilen sunucusu Müge Anlı geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturmuştu. Aile arasında küçük bir törenle dünyaevine giren ünlü sunucunun eşi İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu Adana doğumlu ve 58 yaşındadır. Müge Anlı'nın son olarak sosyal medyada paylaştığı saçları çok konuşuldu. İşte o fotoğraf...

24.09.2022 11:36 - Son Güncelleme: 24.09.2022 11:41
Müge Anlı’yı böyle eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu bile tanıyamaz! Sarı saçlar kısaldı yerine öyle bir Müge geldi ki! ’Annem görünce hemen...’

Ekranların sevilen yüzü Müge Anlı'yı bu haliyle gören zor tanıyor! 'Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu bile görse tanıyamaz!' diyenler oldu. Sarı saçlar kısaldı yerine öyle bir Müge geldi ki tanımak imkansız! Peki hangi hali daha güzel?

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Müge Anlı’yı böyle eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu bile tanıyamaz! Sarı saçlar kısaldı yerine öyle bir Müge geldi ki! ’Annem görünce hemen...’

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ünlü sunucusu sosyal medya paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti.

Müge Anlı’yı böyle eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu bile tanıyamaz! Sarı saçlar kısaldı yerine öyle bir Müge geldi ki! ’Annem görünce hemen...’

Bu zamana kadar herhangi bir sosyal medya kullanmadığını belirten Müge Anlı, son yıllarda yeni yeni kullanmaya başladığını söylemişti.

Müge Anlı’yı böyle eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu bile tanıyamaz! Sarı saçlar kısaldı yerine öyle bir Müge geldi ki! ’Annem görünce hemen...’

İnstagram hesabı açar açmaz takipçi sayısını katlayan ünlü sunucuyu şimdilerde 2 buçuk milyon kişi takip ediyor.

Müge Anlı’yı böyle eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu bile tanıyamaz! Sarı saçlar kısaldı yerine öyle bir Müge geldi ki! ’Annem görünce hemen...’

Anlı'yı herkes sarı ve gür saçlarıyla tanırken, geçtiğimiz haftalarda öyle bir paylaşım yaptı ki herkes şaştı kaldı.

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