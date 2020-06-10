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Sapkın ilişki yaşayan kadının eşinden şok sözler! Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı
Sapkın ilişki yaşayan kadının eşinden şok sözler! Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı
Rusya'daki sapkın ilişki herkesi şoke etti. Sosyal medya fenomeni, 10 yıldır evli olduğu eşinden ayrıldı ve 20 yaşındaki üvey oğlundan hamile kaldı. 35 yaşındaki Marina Balmasheva'nın eski kocası, katıldığı canlı yayında şoke eden itiraflarda bulunmuştu ve Marina'nın kendisiyle evli olduğu dönemde üvey oğluyla ilişki yaşadığını anlatmıştı. "Gece ikisinin seslerini duydum" diyen kocasına cevap vermek için canlı yayına bağlanan Marina, iddiaları kabul ederek herkesi şoke etti. Sapkın ilişki sosyal medyada büyük tepki aldı.
10.06.2020 14:22
- Son Güncelleme: 10.06.2020 14:40
Rusya'da akılalmaz olay! 34 yaşındaki sosyal medya fenomeni, üvey oğlundan hamile kaldı! Eski eşinin canlı yayına katılarak yaptığı açıklamanın ardından Marina Balmasheva, üvey oğlundan hamile kaldığını itiraf etti.
Rusya'daki sapkın olay akıllara durgunluk verdi. Ülkenin sosyal medya fenomeni olan Marina Balmasheva, 10 yıl önce evlendiği, Alexey adlı eşinden ayrılma kararı aldı.
Balmasheva, eşi Alexey'in oğlu ilk eşinden olan Vladimir ile ilişki yaşayarak hamile kaldığını duyurdu. Rus sosyal fenomeni Marina Balmasheva dün yayınladığı videoda ise daha önce üvey oğlu olan Vladimir'den hamile kaldığını açıkladı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİYE NEDEN OLDU
Balmasheva'nın eski eşinin oğluyla evlenmesi sosyal medyada tepkilere neden olurken, Balmasheva'a kızan bir çok takipçisi olayı duymasının ardından ünlü fenomeni takipten çıkardı.
HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ!
Olay ile ilgili konuşan Balmasheva, "Saklamaktan yoruldum. Hayatta her şey mümkün ve evet evlenmeye karar verdik. Biliyorum bazılarınız bizi yargılayacak, bazılarınız bizi destekleyecek. Ama biz mutluyuz. Umarım siz de olursunuz" diye konuştu.