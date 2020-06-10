Sapkın ilişki yaşayan kadının eşinden şok sözler! Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ!

Olay ile ilgili konuşan Balmasheva, "Saklamaktan yoruldum. Hayatta her şey mümkün ve evet evlenmeye karar verdik. Biliyorum bazılarınız bizi yargılayacak, bazılarınız bizi destekleyecek. Ama biz mutluyuz. Umarım siz de olursunuz" diye konuştu.