Sanat dünyası büyük bir sevinçle karşıladı! 'Hayvanları Koruma Kanunu' teklifi Meclis′te!
'Hayvanları Koruma Kanunu' teklifi Meclis′te! "Hükümetin, hayvanları mal ve eşya olmaktan çıkaran, onları canlı bir varlık olarak kabul edip haklarını düzenleyen 'Hayvanları Koruma Kanunu' teklifinin TBMM'ye sunulması, sanat dünyasında sevinçle karşılandı. İşte ünlülerin 'Hayvanları Koruma Kanunu' hakkında duyguları...
02.07.2021 09:15
- Son Güncelleme: 02.07.2021 09:23
'HAYVANLARI KORUMA KANUNU' TEKLİFİ MECLİS′TE!
Sanat dünyası müjdeli haberi büyük bir sevinçle karşıladı.
AJDA PEKKAN
"Bu, uzun süredir beklediğimiz bir yasaydı, meclise gelmesine çok sevindim. Hayvanlara işkence edenlerin caydırıcı cezalara çarptırılması gerekiyordu. Hayvan hakları yasası ile bunun hayata geçirilecek olması güzel bir haber."
MUAZZEZ ERSOY
"Heyecan ve umutla yıllardır beklediğimiz yasaya kavuşacağız. Yasa, caydırıcı olsun, hayvanlara zulmedenler lütfen ağır cezalar alsın."
OKTAY KAYNARCA
"Uzun süredir beklediğimiz bu kanunun çıkıyor olması çok önemli bir gelişme. Kanundan sonra sıra insanları bilinçlendirmeye geliyor. Bu meseleyi iyi bir planlamayla beş yıl içinde çözeceğimize inanıyorum."
DEMET ŞENER
"Masum canlılara acı yaşatanların artık cezasız kalmayacak olmasını destekliyorum. Bu yasa nedeniyle çok mutluyum."