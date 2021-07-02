Sanat dünyası büyük bir sevinçle karşıladı! 'Hayvanları Koruma Kanunu' teklifi Meclis′te!

AJDA PEKKAN

"Bu, uzun süredir beklediğimiz bir yasaydı, meclise gelmesine çok sevindim. Hayvanlara işkence edenlerin caydırıcı cezalara çarptırılması gerekiyordu. Hayvan hakları yasası ile bunun hayata geçirilecek olması güzel bir haber."