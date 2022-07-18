Saliha Şahin cesur pozlarıyla ateş ediyor! Bu kez suda paylaştı rakibini bile solladı! 'Zehra Güneş bunu beğenmedi' A Milli Takımın smaçörü bikinisiyle...
A Milli Takım'da oynayan Saliha Şahin sosyal medyayı salladı. 1998 doğumlu smaçör son olarak Milletler Ligi'ndeki performansıyla maçların yıldızı olmuştu. Genç oyuncunun özel hayatı merak konusu oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Şahin son paylaşımlarıyla ortalığı yıktı geçti. Güzelliği ile dillere destan olan Zehra Güneş'i bile solladığı konuşulmaya başlandı. Takipçileri Saliha Şahin'in paylaşımının yorum kısmına 'Zehra Güneş bunu beğenmedi' espirisini yazdı. İşte o paylaşımlar...
18.07.2022 22:52 - Son Güncelleme: 18.07.2022 22:52
Filenin Sultanları sahadaki başarılarının yanı sıra özel hayatlarıyla da gündeme geliyor. Özellikle A Milli Kadın Voleybol Takımının oyuncusu Zehra Güneş sık sık paylaşımlarıyla mağazin sayfalarını süslüyor. Bu kez ise Eczacıbaşı ve A Milli Takımın smaçörü Saliha Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.