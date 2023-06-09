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Haberler Magazin Şakur şukur kilo verdiren Demet Şener diyeti! 4 haftada tığ gibi yapıyor 34 bedene kadar düştü! İşte güzel mankenin dal gibi kalma sırrı

Şakur şukur kilo verdiren Demet Şener diyeti! 4 haftada tığ gibi yapıyor 34 bedene kadar düştü! İşte güzel mankenin dal gibi kalma sırrı

Ünlü manken Demet Şener yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 34 beden ölçüleriyle hayranlık uyandıran Şener'in zayıflama ve sağlık konusundaki sırrı ise diyetisyeni özel bir diyet listesinde gizli. Demet Şener'in zayıflatan ve hastalıklara karşı koruyan 4 haftalık diyet listesi ortaya çıktı. İşte güzel mankenin dal gibi kalma sırrı!

09.06.2023 15:02 - Son Güncelleme: 09.06.2023 15:02
Şakur şukur kilo verdiren Demet Şener diyeti! 4 haftada tığ gibi yapıyor 34 bedene kadar düştü! İşte güzel mankenin dal gibi kalma sırrı

Ünlü manken Demet Şener'in 34 beden fiziğine sahip olmasını sağlayan 4 haftalık özel diyet listesini paylaştı. Şener, sıkı bir diyet ve sağlıklı beslenmeyle formunu koruyor. Zayıflama konusunda başarılı olan Şener'in sırrı ise diyetisyeni tarafından paylaşılan özel bir diyet listesinde yatıyor.

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Şakur şukur kilo verdiren Demet Şener diyeti! 4 haftada tığ gibi yapıyor 34 bedene kadar düştü! İşte güzel mankenin dal gibi kalma sırrı

DEMET ŞENER'İN DİYET LİSTESİ

1. HAFTA DİYETİ

Bu bir haftalık diyetin özelliği, tam taneli tahıllar, farklı renkte sebzeler ve yağlı tohumların harmanlanması ile elde edilmiş düşük glisemik indeks içermesi.

Şakur şukur kilo verdiren Demet Şener diyeti! 4 haftada tığ gibi yapıyor 34 bedene kadar düştü! İşte güzel mankenin dal gibi kalma sırrı

Ayrıca farklı kuru meyvelerin bir arada kullanılması ile ara öğünlerde bitkisel ve yararlı kimyasallardan elde edilen yüksek antioksidan etkisi var. Toplam 2.5 kg verdiriyor.

Şakur şukur kilo verdiren Demet Şener diyeti! 4 haftada tığ gibi yapıyor 34 bedene kadar düştü! İşte güzel mankenin dal gibi kalma sırrı

Kahvaltı: 1 su bardağı süt içerisine 5 yemek kaşığı tahıl gevreği veya 4 yemek kaşığı müsli

Ara: 1 adet kuru incir + 1 adet kuru kayısı + 1 adet tam ceviz

Şakur şukur kilo verdiren Demet Şener diyeti! 4 haftada tığ gibi yapıyor 34 bedene kadar düştü! İşte güzel mankenin dal gibi kalma sırrı

Öğle: 1 küçük tabak spagetti bolonez (kıymalı ve peynirli spagetti) ve domates, salatalık dilimleri

İkindi: 1 adet kuru incir + 1 adet kuru kayısı + 1 adet tam ceviz

Akşam: 1 adet zeytinyağlı ve garnitürlü enginar, 1 ince dilim ekmek ve az yağlı çoban salata veya 4 yemek kaşığı zeytinyağlı kuru baklagil yemeği, 1 ince dilim ekmek ve az yağlı salata

Yatarken: 1 orta boy elma veya kivi veya portakal veya 2 ince dilim ananas veya 7 adet taze çilek

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