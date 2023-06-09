Şakur şukur kilo verdiren Demet Şener diyeti! 4 haftada tığ gibi yapıyor 34 bedene kadar düştü! İşte güzel mankenin dal gibi kalma sırrı
Ünlü manken Demet Şener yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 34 beden ölçüleriyle hayranlık uyandıran Şener'in zayıflama ve sağlık konusundaki sırrı ise diyetisyeni özel bir diyet listesinde gizli. Demet Şener'in zayıflatan ve hastalıklara karşı koruyan 4 haftalık diyet listesi ortaya çıktı. İşte güzel mankenin dal gibi kalma sırrı!
09.06.2023 15:02 - Son Güncelleme: 09.06.2023 15:02
Ünlü manken Demet Şener'in 34 beden fiziğine sahip olmasını sağlayan 4 haftalık özel diyet listesini paylaştı. Şener, sıkı bir diyet ve sağlıklı beslenmeyle formunu koruyor. Zayıflama konusunda başarılı olan Şener'in sırrı ise diyetisyeni tarafından paylaşılan özel bir diyet listesinde yatıyor.
Öğle: 1 küçük tabak spagetti bolonez (kıymalı ve peynirli spagetti) ve domates, salatalık dilimleri
İkindi: 1 adet kuru incir + 1 adet kuru kayısı + 1 adet tam ceviz
Akşam: 1 adet zeytinyağlı ve garnitürlü enginar, 1 ince dilim ekmek ve az yağlı çoban salata veya 4 yemek kaşığı zeytinyağlı kuru baklagil yemeği, 1 ince dilim ekmek ve az yağlı salata
Yatarken: 1 orta boy elma veya kivi veya portakal veya 2 ince dilim ananas veya 7 adet taze çilek