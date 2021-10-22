’Sakın Ha’ şarkısıyla şöhreti yakalamıştı! Estetiğin ayarını kaçıran Nez tanınmaz hale geldi! ’Yıllar ona da acımadı!’

"KADINLIK SADECE SAÇLA OLMAZ'

Nez, "Neden acaba bir erkek saçını uzattığı zaman 'psikolojik sorunları var' demiyoruz da kadın kesince böyle konuşuluyor? Bence bunu kadınlar kendi kendini yapıyor. Benim erkek arkadaşım saçlarımı kestiğimde kafamdan öpüp 'muhteşem olmuşsun' dedi. Kadınlık sadece saçla olmaz" şeklinde konuşmuştu.