Sahte Kabadayı’nın şarkıcısı Suna Selen’in eski eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Mavi Boncuk, Hababam Sınıfı...

70'li yılların klasikleşen yapımlarından Sahte Kabadayı, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisiyle buluştu. Sahte Kabadayı filminde şarkıcı rolünde oynayan ve Kemal'i öldürmek için işbirliği yapılan Suna Selen'in hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.