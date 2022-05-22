Sahte Kabadayı'nın şarkıcısı Suna Selen’in eski eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Mavi Boncuk, Hababam Sınıfı...
Suna Selen'in eski eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! 1976 yapımı Sahte Kabadayı, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisiyle buluştu. Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın başrolünü ise Kemal Sunal'ın üstlendiği dizide filminde şarkıcı rolünde oynayan ve Kemal'i öldürmek için işbirliği yapılan Suna Selen'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Çekimler İstanbul ve İzmit'te gerçekleşen filmde sergilediği performansla dikkat çeken Selen'in özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Selen'in Mavi Boncuk, Hababam Sınıfı gibi yapımlarda rol alan eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın Suna Selen'in eski eşi hangi Yeşilçam yıldızı çıktı...
22.05.2022 22:40 - Son Güncelleme: 22.05.2022 22:40
70'li yılların klasikleşen yapımlarından Sahte Kabadayı, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisiyle buluştu. Sahte Kabadayı filminde şarkıcı rolünde oynayan ve Kemal'i öldürmek için işbirliği yapılan Suna Selen'in hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.