Şahin Irmak’ın gözünden sakındığı eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

2010 yılında senaryo ekibinde de olan Şahin Irmak, "Çok Filim Hareketler Bunlar" adlı sinema filminde Yılmaz Erdoğan, Büşra Pekin, Oğuzhan Koç, Ersin Korkut, Eser Yenenler, Metin Yıldız, İbrahim Büyükak, Bülent Emrah Parlak, Pelin Öztekin, Metin Keçeci, Murat Eken gibi oyuncularla birlikte oynadı. Entelköy Efeköy'e Karşı sinema filminde ilk başrol deneyimini yaşadı. Sultan adlı dizide başrol oynadı.