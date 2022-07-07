Şahin Irmak’ın gözünden sakındığı eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...
Şahin Irmak'ın gözünden sakındığı eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla adını duyuran Şahin Irmak, 2011 yapımı yerli komedi filmlerimizden Kutsal Damacana: Dracoola filminin televizyonda yayınlanması üzerine gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü isim hakkında araştırma yapanlar, Şahin Irmak'ın oyuncu eşinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Şahin Irmak'ın kendisi gibi ünlü olan eşi kimmiş...
Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla adını duyuran Şahin Irmak, Kutsal Damacana: Dracoola filminin televizyonda yayınlanması üzerine gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
ŞAHİN IRMAK KİMDİR?
Şahin Irmak, 29 Eylül 1981 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Aslen Ardahan-Çıldırlıdır. Liseden sonra eğitimine devam etmedi.
Tomris Giritlioğlu'nun yapımcılığında 2007 yılında "Kara Yılan" dizisinde Şahin Irmak "Şiro" karakterini canlandırırken, Bülent İnal , Begüm Birgören, Engin Akyürek , Polat Bilgin , Serap Aksoy , İlker Aksum , Avni Yalçın, Binnur Kaya, Erkan Bektaş diğer rollerde oynadı.
2010 yılında senaryo ekibinde de olan Şahin Irmak, "Çok Filim Hareketler Bunlar" adlı sinema filminde Yılmaz Erdoğan, Büşra Pekin, Oğuzhan Koç, Ersin Korkut, Eser Yenenler, Metin Yıldız, İbrahim Büyükak, Bülent Emrah Parlak, Pelin Öztekin, Metin Keçeci, Murat Eken gibi oyuncularla birlikte oynadı. Entelköy Efeköy'e Karşı sinema filminde ilk başrol deneyimini yaşadı. Sultan adlı dizide başrol oynadı.