Şahan Gökbakar 'Geziciler'den medet umdu! İşte villasına kaçak iskele yapan Şahan'dan gelen açıklama
Şahan Gökbakar 'Geziciler'den medet umdu! Marmaris'te denize sıfır villasının önüne izinsiz iskele yaptırıp, üzerine de "Özel mülktür girilmez" tabelası asan Şahan Gökbakar, Instagram hesabından açıklamada bulundu. "Kaz Dağları yok olmasın dediğim günden beri başlayan kötüleme ve iftira kampanyası devam ediyor. Hedef gosterdiniz. Hep sustum bekledim. çünkü ne dublex villa var, ne kaçak iskele, ne de yıkım kararı...Hepsi koca bir YALAN..." diyen Şahan, kendini 'masum bir yapı' diyerek savundu.
14.07.2021 11:08
- Son Güncelleme: 14.07.2021 11:24