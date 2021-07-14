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Şahan Gökbakar 'Geziciler'den medet umdu! İşte villasına kaçak iskele yapan Şahan'dan gelen açıklama

Şahan Gökbakar 'Geziciler'den medet umdu! Marmaris'te denize sıfır villasının önüne izinsiz iskele yaptırıp, üzerine de "Özel mülktür girilmez" tabelası asan Şahan Gökbakar, Instagram hesabından açıklamada bulundu. "Kaz Dağları yok olmasın dediğim günden beri başlayan kötüleme ve iftira kampanyası devam ediyor. Hedef gosterdiniz. Hep sustum bekledim. çünkü ne dublex villa var, ne kaçak iskele, ne de yıkım kararı...Hepsi koca bir YALAN..." diyen Şahan, kendini 'masum bir yapı' diyerek savundu.

14.07.2021 11:08 - Son Güncelleme: 14.07.2021 11:24
Şahan Gökbakar 'Geziciler'den medet umdu! İşte villasına kaçak iskele yapan Şahan'dan gelen açıklama

'GEZİCİLER'DEN MEDET UMDU!

Recep İvedik filmleriyle tanınan komedyen Şahan Gökbakar, Marmaris Delikyol mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı bir koydan 10 milyon liraya dubleks villa satın aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şahan Gökbakar 'Geziciler'den medet umdu! İşte villasına kaçak iskele yapan Şahan'dan gelen açıklama

"ÖZEL MÜLKTÜR GİRİLMEZ"

Gökbakar iddiaya göre, Marmaris'e 67 kilometre uzaklıkta olan mahallede satın aldığı villanın önündeki sahile izinsiz olarak iskele yaptırıp, 'Özel mülktür girilmez' tabelasını astı. Sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bıraktı.

Şahan Gökbakar 'Geziciler'den medet umdu! İşte villasına kaçak iskele yapan Şahan'dan gelen açıklama

İNCELEME BAŞLATILDI

Paylaşım ve haberlerin ardından Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, alan ile ilgili 8 Temmuz'da inceleme başlattı.

Şahan Gökbakar 'Geziciler'den medet umdu! İşte villasına kaçak iskele yapan Şahan'dan gelen açıklama

Bu gelişmeler üzerine villasının bulunduğu koyun 30 metre açığına demirlediği motor yatından dürbünle çevreyi gözlemeye başlayan Gökbakar, iskele ve plaja astığı 'Özel mülktür girilmez' tabelasını söktü.

Şahan Gökbakar 'Geziciler'den medet umdu! İşte villasına kaçak iskele yapan Şahan'dan gelen açıklama

"KAZ DAĞLARI YÜZÜNDEN"

Şahan Gökbakar, bu olayla ilgili günler sonra sessizliğini bozdu, Instagram hesabından hakkındaki iddiaları yalanlayan Gökbakar, "Kaz Dağları yok olmasın dediğim günden beri bana iftira atıyorlar." dedi.