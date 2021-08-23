Safiye Soyman'ın gözlerden uzak tuttuğu kızına bakın! Faik Öztürk'le aşkı dillere destan olan Safiye '13 yaşında evlendirildim' demişti
Safiye Soyman'ın gözlerden uzak tuttuğu kızına bakın! Faik Öztürk'le aşkı dillere destan olan 60 yaşındaki Safiye Soyman, kızı Ümran ile kamera karşısına geçti. Harun Akaröz adında bir oğlu ve Ümran Akaröz adında bir kızı olan Safiye Soyman'ın kızını görenler şaşırdı. Yeni şarkısına çektiği klipte kızı ile karşılıklı oynayan Soyman, çocuklarıyla gündemde yerini aldı. İşte Safiye Soyman'ın gözlerden uzak tuttuğı kızı Ümran...
SAFİYE SOYMAN'IN GÖZLERDEN UZAK TUTTUĞU KIZINA BAKIN!
Faik Öztürk'le aşkı dillere destan olan şarkıcı Safiye Soyman, hayat hikayesi ile dikkat çeken ünlüler arasında. Keyifli aile yaşantısı ve anneliği ile sık sık gündeme gelen Safiye Soyman'ın Harun Akaröz adında bir oğlu ve Ümran Akaröz adında bir kızı var.
'13 yaşında evlendirildim' diyen Safiye Soyman'ın kızı Ümran şuan 46 yaşında. Uzun yıllardır iş insanı Faik Öztürk ile birlikte olan Safiye Soyman, sunucu Lerzan Mutlu'nun kendisine yönelttiği, "13 yaşında evlendiriliyorsun. Ailenin senin isteğin dışında yaptığı bir şey miydi?" sorusuna verdiği yanıtla adeta hafızalara kazındı.
"Tabii ki görücü usulü evlilik oldu. Önce ablamı istemeye gelmişlerdi. Annemin arkadaşının oğlu, memleketten Kırşehir'den. 'Ayşe Hanım'ın bir kızı var, gidelim görelim' diye düşünüyorlar... "
"Ablamın nişanlı olduğunu duyunca 'bırakalım ablayı küçük kızı isteyelim' diyorlar. Benim yaşım daha küçük, 'küçükse yaşını büyütürüz, gelinimiz olsun' diyorlar. Ablamdan daha görkemliydim, boylu poslu. Hiç '13 yaşında' demezsin. 'Seni istiyoruz' dediler. Annem ve babam, önce 'o çok küçük, olmaz' dediler. Babam sordu bana, daha çocuğum anlamıyorum ki..."
"Babam beni verdi. 15 gün nişanlı kaldım, alelacele evlendirildim. Mahkeme kararıyla yaşımı büyüttüler. Nikah olmuyor çünkü, annenin babanın imzası gerekiyor... Hakim, babama, 'Hoca efendi bakamadıysanız bırakın ben bakayım, parmak kadar çocuğu evlendiriyorsun' dedi. Hayatım boyunca unutmam onu. Babam 'yerin dibine girdiğim bir gündü' dedi, çok üzülmüştü."
.