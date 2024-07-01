Safiye Soyman'ın eski eşi bakın kimmiş! 13 yaşında gelin oldu ağlayarak itiraf etti: "Seni istiyoruz dediler..." Faik Öztürk'ün hayat arkadaşı meğer...

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, katıldığı bir programında hayatına dair bilinmeyenleri anlatarak izleyicileri şaşırttı. Soyman, henüz 13 yaşındayken evlendirilme sürecini ve yaşadıklarını içtenlikle paylaştı. Safiye Soyman'ın itiraflarına göre, annesinin tanıdıklarının evlenmek için ilk olarak ablasını istemeye geldikleri, ancak ablasının nişanlı olduğunun ortaya çıkmasıyla dikkatleri Safiye Soyman'a çevirdikleri belirtildi. Soyman, "Ablamın nişanlı olduğunu duyunca 'bırakalım ablayı, küçük kızı isteyelim' dediler." şeklinde konuştu.
Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, 13 yaşında evlendirildiğini açıkladı. Bir televizyon programına katılan Soyman, o dönem yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.
"Küçükse Büyütürüz"
Uzun yıllardır iş insanı Faik Öztürk ile birlikte olan Safiye Soyman, katıldığı bir programda çocuk yaşta yaptığı evliliği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sunucunun "13 yaşında evlendiriliyorsun. Ailenin senin isteğin dışında yaptığı bir şey miydi?" sorusuna samimiyetle cevap veren 63 yaşındaki şarkıcı, o dönemde yaşadığı dramı gözler önüne serdi.
Görücü usulü evlilik yaptığını belirten Soyman, "Önce ablamı istemeye gelmişlerdi. Annem ve babamın memleketi Kırşehir'den, annemin arkadaşının oğlu. 'Ayşe Hanım'ın bir kızı var, gidelim görelim' diye düşünüyorlar. Ablamın nişanlı olduğunu duyunca 'bırakalım ablayı, küçük kızı isteyelim' diyorlar. Benim yaşım daha küçük, 'küçükse büyütürüz, gelinimiz olsun' diyorlar." dedi.