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Safiye Soyman, Seda Sayan'ın yanında dura dura gençleşti! İşte 59 yaşındaki Safiye Soyman'ın son hali...

'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren yakın arkadaşı Seda Sayan ile fotoğrafını paylaşan Safiye Soyman'ın değişimi dikkat çekti. Önceki gün koronavirüs salgını nedeniyle evde buluşayı tercih eden yakın dostlar, Safiye Soyman'ın evinde bir araya geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Safiye Soyman'ın yüzündeki değişim estetik iddialarını beraberinde getirirken, ünlü şarkıcı hakkında "Seda'nın yanında dura dura gençleşti", "Çok güzel görünüyorsun" şeklinde yorumlar yapıldı. Peki, Safiye Soyman da mı estetik yaptırdı? İşte ünlülerin değişimleri ve Safiye Soyman'ın son hali...

13.11.2020 13:06 - Son Güncelleme: 13.11.2020 13:47
Safiye Soyman Seda Sayan'ın yanında dura dura gençleşti! İşte 59 yaşındaki Safiye Soyman'ın son hali...

Safiye Soyman estetik iddialarıyla sosyal medya gündeminde yerini aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle yakın arkadaşı Seda Sayan'ı evinde misafir eden Safiye Soyman'ın Instagram paylaşımı dikkat çekti.

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Safiye Soyman Seda Sayan'ın yanında dura dura gençleşti! İşte 59 yaşındaki Safiye Soyman'ın son hali...

"SEDA'NIN YANINDA DURA DURA GENÇLEŞTİ!"

Geçtiğimiz aylarda yaptırdığı Fransız askısı yöntemiyle gençleşen Seda Sayan'ın, yakın arkadaşı Safiye Soyman'a da bu işlemi yaptırdığı söyleniyor. İşte Safiye Soyman ve Seda Sayan başta olmak üzere ünlülerin değişimleri...

Safiye Soyman Seda Sayan'ın yanında dura dura gençleşti! İşte 59 yaşındaki Safiye Soyman'ın son hali...

Muazzez Ersoy

Safiye Soyman, Seda Sayan'ın yanında dura dura gençleşti! İşte 59 yaşındaki Safiye Soyman'ın son hali...
Safiye Soyman Seda Sayan'ın yanında dura dura gençleşti! İşte 59 yaşındaki Safiye Soyman'ın son hali...
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