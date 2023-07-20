Safiye Soyman oğlunun son durumunu paylaştı "Merak etmişsiniz..." Tam 24 yıldır hastalıkla mücadele eden oğlu Harun...

Son albümlerimde hep Harun'un sevdiği şarkıları seslendiriyorum. Sanatçı arkadaşlarımdan izin istiyorum, sağ olsunlar onlar da ücretsiz verdiler. Müzik Harun'a ilaç gibi geliyor. 'Bana bir şey olursa' diye hiç düşünmedim, 'çocuğumun yanında olayım' diye hep dua ettim. Onun her şeyi hazır. Onun geleceği garanti altında. Ne maddi ne manevi anlamda yalnız değil, kardeşi var, Faik abisi var.