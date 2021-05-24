Safiye Soyman karış karış gezdirdi muhteşem evinin boğaz manzarası düşman çatlattı! Akşam kahvesi boğaza karşı...

Türkiye'nin ünlü ses sanatçılarından biri olan 60 yaşındaki Safiye Soyman rahatına epey düşükün. Açtığı Youtube hesabında evinin salonunu takipçilerine karış karış gezdiren Safiye Soyman'ın boğaz manzaralı evi herkesi hayran bıraktı. İstanbul'daki evininin eşyalarını yenileyen Safiye Soyman 'Boğaz manzarasına karşı kahve içiyorum' diyerk de düşman çatlattı. İşte Safiye Soyman'ın muhteşem evi...

24.05.2021 12:36 - Son Güncelleme: 24.05.2021 12:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





