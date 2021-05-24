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Safiye Soyman karış karış gezdirdi muhteşem evinin boğaz manzarası düşman çatlattı! Akşam kahvesi boğaza karşı...

Türkiye'nin ünlü ses sanatçılarından biri olan 60 yaşındaki Safiye Soyman rahatına epey düşükün. Açtığı Youtube hesabında evinin salonunu takipçilerine karış karış gezdiren Safiye Soyman'ın boğaz manzaralı evi herkesi hayran bıraktı. İstanbul'daki evininin eşyalarını yenileyen Safiye Soyman 'Boğaz manzarasına karşı kahve içiyorum' diyerk de düşman çatlattı. İşte Safiye Soyman'ın muhteşem evi...

24.05.2021 12:36 - Son Güncelleme: 24.05.2021 12:36
Safiye Soyman karış karış gezdirdi muhteşem evinin boğaz manzarası düşman çatlattı! Akşam kahvesi boğaza karşı...

İstanbul'daki evininin eşyalarını yenileyen Safiye Soyman, Youtube kanalında ev turu yaptı.

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Safiye Soyman karış karış gezdirdi muhteşem evinin boğaz manzarası düşman çatlattı! Akşam kahvesi boğaza karşı...

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, İstanbul'daki evinin eşyalarını Bodrum'a yazlığına gönderdi.

Safiye Soyman karış karış gezdirdi muhteşem evinin boğaz manzarası düşman çatlattı! Akşam kahvesi boğaza karşı...

İstanbul'daki evinde değişikliğe giden Soyman, gri tonlarda eşyalara ağırlık verdi.

Safiye Soyman karış karış gezdirdi muhteşem evinin boğaz manzarası düşman çatlattı! Akşam kahvesi boğaza karşı...

Ev dayama döşeme işlerine çok meraklı olduğunu söyleyen Soyman akşamları Boğaz manzarasına karşı keyif yaptığını belirtti.

Safiye Soyman karış karış gezdirdi muhteşem evinin boğaz manzarası düşman çatlattı! Akşam kahvesi boğaza karşı...

İstanbul, Ankara ve Bodrum'da evi bulunan ünlü şarkıcı, 'işlerim ağırlıklı olarak bu bölgelerde, rahat etmeyi seviyorum' dedi.