Safiye Soyman ’geçmişten şimdiye yolculuk’ dedi sosyal medyayı yıktı geçti! Herkes takipçilerini güldüren Safiye’nin bu halini konuşuyor

Önceki gün kullandığı bir uygulama ile kendini çocuğa çeviren Soyman, son haliyle kıyasladığı fotoğrafını, "Rahmetli Barış Manço'nun dediği gibi; 'Bir ben var ki benim içimde, benden öte benden ziyade.' Geçmişten şimdiye bir yolculuk" notuyla yayınladı.