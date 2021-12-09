Safiye Soyman 'geçmişten şimdiye yolculuk' dedi sosyal medyayı yıktı geçti! Herkes takipçilerini güldüren Safiye'nin bu halini konuşuyor
Safiye Soyman 'geçmişten şimdiye yolculuk' dedi sosyal medyayı yıktı geçti! Herkes takipçilerini güldüren Safiye Soyman'ın Instagram'dan paylaştığı karesini konuşuyor. 60 yaşındaki 2 çocuk annesi Safiye Soyman, kullandığı bir uygulama ile kendini çocuğa çevirdi. İşte sosyal medyanın konuştuğu are ve Safiye Soyman'ın yıllar içindeki değişimi...
Safiye Soyman 'geçmişten şimdiye yolculuk' dedi sosyal medyayı yıktı geçti! Herkes takipçilerini güldüren Safiye'nin bu halini konuşuyor... Sosyal medyayı aktif kullanan Safiye Soyman Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor.
Safiye Soyman, geçtiğimiz haftalarda da meslektaşı Deniz Seki, ile pozunu Instagram'dan yayınlamıştı. Takipçileri, yüzlerini pürüzsüzleştirmek için filtre uygulayan ikiliyi tanımakta güçlük çekmişti.
Ünlü şarkıcı, daha önce de yakın arkadaşı Seda Sayan ile yan yana olduğu bir kareye uyguladığı efekt ile gündem olmuştu. Sayan'a ve kendi yüzüne bebeksi bir görünüm kazandıran Safiye Soyman, bu fotoğrafıta, "Birisi çocukluk, alttaki genç kızlık halimiz (şimdiki) benim Barbie'mle..." ifadelerini kullanmıştı.