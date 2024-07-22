Şafak Sezer'in kızıydı... Alemin Kralı'nın Oben'i artık 25 yaşında! Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir bir değişti pir değişti! 'Bir içim su'

Bir dönemin sevilen dizisi Alemin Kıralı ile hafızalara kazınan "Oben" karakterinin sempatik yıldızı Birsu Demir, büyüdü ve bambaşka biri oldu! Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren genç oyuncu, kimi takipçileri tarafından Dua Lipa'ya, kimileri tarafından ise Neslihan Atagül'e benzetilerek dikkatleri üzerine çekiyor. Geçirdiği imaj değişikliğiyle güzelliğini bir kez daha gözler önüne seren Demir, son paylaşımıyla da sosyal medyayı salladı. Takipçilerinden gelen yorumlar ise ikiye bölünmüş durumda. Bazı kullanıcılar Demir'in doğal güzelliğini korumasını savunurken, bazıları ise yeni stilini oldukça beğendiklerini dile getiriyor.
Unutulmaz yerli yapımlar arasında yerini alan "Alemin Kralı", birbirinden renkli karakterleriyle hafızalarımızda yer etmişti. Dizide babası Aslan'ın şımarık kızı Oben karakterini canlandıran Birsu Demir de bu karakterlerden biriydi.
Küçük yaşta sergilediği oyunculuk performansıyla dikkat çeken Demir, özellikle komedi sahnelerindeki başarısıyla izleyicinin beğenisini kazanmıştı.
Yıllar içinde ekranlardan uzak kalan Birsu Demir, şimdilerde 25 yaşında genç bir kadın olarak karşımıza çıkıyor.