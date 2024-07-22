Şafak Sezer'in kızıydı... Alemin Kralı'nın Oben'i artık 25 yaşında! Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir bir değişti pir değişti! 'Bir içim su'

Bir dönemin sevilen dizisi Alemin Kıralı ile hafızalara kazınan "Oben" karakterinin sempatik yıldızı Birsu Demir, büyüdü ve bambaşka biri oldu! Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren genç oyuncu, kimi takipçileri tarafından Dua Lipa'ya, kimileri tarafından ise Neslihan Atagül'e benzetilerek dikkatleri üzerine çekiyor. Geçirdiği imaj değişikliğiyle güzelliğini bir kez daha gözler önüne seren Demir, son paylaşımıyla da sosyal medyayı salladı. Takipçilerinden gelen yorumlar ise ikiye bölünmüş durumda. Bazı kullanıcılar Demir'in doğal güzelliğini korumasını savunurken, bazıları ise yeni stilini oldukça beğendiklerini dile getiriyor.