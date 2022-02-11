Şafak Pekdemir trafik kazası geçirdi gece karakolda bitti: "Aptal mısın? Manyak 500 lira vereyim git"
Şafak Pekdemir trafik kazası geçirdi, gece karakolda bitti! Ünlü oyuncu Şafak Pekdemir, Yeniköy'de aracıyla ilerlediği sırada bir taksiye arkadan çarptı. Taraflar arasındaki maddi hasarlı trafik kazası kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayla ilgili tutanak tutmak isteyen taksi şoförü, o sırada ünlü oyuncunun alkollü olduğunu ve kendisine küfür ettiğini ileri sürdü.
11.02.2022 16:47
- Son Güncelleme: 11.02.2022 17:12
"APTAL MISIN? MANYAK 500 LİRA VEREYİM GİT"
Şafak Pekdemir trafik kazası geçirdi, gece karakolda bitti!
Pakdemir, taksi şoförü araçtan indikten sonra bagajındaki göçüğü gösterdi. Ufak bir dokunma nedeniyle bu göçüğün olamayacağını söyledim. Polis çağıracağım dedi. Tutanak tutmak istedi. Ben de kabul ettim. Fakat bir süre sonra 'Boş ver tutanağı, bunun hesabını öde' diyerek bağırmaya başladı. Ben de korktuğum için aracıma binip olay yerinden gittim. Hakaret veya tehdit de bulunmadım' şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.