Vav TV İzle
Haberler Magazin Şafak Pekdemir trafik kazası geçirdi gece karakolda bitti: "Aptal mısın? Manyak 500 lira vereyim git"

Şafak Pekdemir trafik kazası geçirdi gece karakolda bitti: "Aptal mısın? Manyak 500 lira vereyim git"

Şafak Pekdemir trafik kazası geçirdi, gece karakolda bitti! Ünlü oyuncu Şafak Pekdemir, Yeniköy'de aracıyla ilerlediği sırada bir taksiye arkadan çarptı. Taraflar arasındaki maddi hasarlı trafik kazası kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayla ilgili tutanak tutmak isteyen taksi şoförü, o sırada ünlü oyuncunun alkollü olduğunu ve kendisine küfür ettiğini ileri sürdü.

11.02.2022 16:47 - Son Güncelleme: 11.02.2022 17:12
Şafak Pekdemir trafik kazası geçirdi gece karakolda bitti: Aptal mısın? Manyak 500 lira vereyim git

"APTAL MISIN? MANYAK 500 LİRA VEREYİM GİT"

Şafak Pekdemir trafik kazası geçirdi, gece karakolda bitti!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şafak Pekdemir trafik kazası geçirdi gece karakolda bitti: Aptal mısın? Manyak 500 lira vereyim git

Sabah'ın haberine göre; ünlü oyuncu Şafak Pakdemir, 27 Kasım günü Yeniköy'de sahibi olduğu 34 EC… plakalı lüks marka aracıyla ilerliyordu.

Şafak Pekdemir trafik kazası geçirdi gece karakolda bitti: Aptal mısın? Manyak 500 lira vereyim git

Gecenin ilerleyen saatlerinde trafikte olan ünlü oyuncu aniden önündeki taksiye çarptı. Şoför aşağı inip aracını kontrol ettiğinde bagajın bir kısmının içeri geçmiş olduğunu fark etti.

Şafak Pekdemir trafik kazası geçirdi gece karakolda bitti: Aptal mısın? Manyak 500 lira vereyim git

Olayla ilgili tutanak tutmak isteyen taksi şoförü iddiaya göre bu sırada ünlü oyuncunun hakaret ve tehditlerine maruz kaldı. Genç oyuncu, 'Aptal mısın, manyak 500 Lira vereyim git ne tutanağı' şeklinde sözlerle bağırmaya başladı ve iddiaya göre ünlü oyuncu bu sırada alkollüydü.

Şafak Pekdemir trafik kazası geçirdi gece karakolda bitti: Aptal mısın? Manyak 500 lira vereyim git

TRAFİK KAZASI KARAKOLDA BİTTİ

Taksi şoförü polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekiplerince karakola götürülen ünlü oyuncu, trafiğin sıkışık olduğunu, dur- kalk şeklinde ilerlediklerini bir anda taksiye çarptığını ifade etti.

Şafak Pekdemir trafik kazası geçirdi gece karakolda bitti: Aptal mısın? Manyak 500 lira vereyim git

Pakdemir, taksi şoförü araçtan indikten sonra bagajındaki göçüğü gösterdi. Ufak bir dokunma nedeniyle bu göçüğün olamayacağını söyledim. Polis çağıracağım dedi. Tutanak tutmak istedi. Ben de kabul ettim. Fakat bir süre sonra 'Boş ver tutanağı, bunun hesabını öde' diyerek bağırmaya başladı. Ben de korktuğum için aracıma binip olay yerinden gittim. Hakaret veya tehdit de bulunmadım' şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA