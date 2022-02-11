Şafak Pekdemir trafik kazası geçirdi gece karakolda bitti: "Aptal mısın? Manyak 500 lira vereyim git"

Pakdemir, taksi şoförü araçtan indikten sonra bagajındaki göçüğü gösterdi. Ufak bir dokunma nedeniyle bu göçüğün olamayacağını söyledim. Polis çağıracağım dedi. Tutanak tutmak istedi. Ben de kabul ettim. Fakat bir süre sonra 'Boş ver tutanağı, bunun hesabını öde' diyerek bağırmaya başladı. Ben de korktuğum için aracıma binip olay yerinden gittim. Hakaret veya tehdit de bulunmadım' şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.