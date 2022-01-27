Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefatıyla yıkılan Ece Erken sessizliğe büründü! İlk sözleriyle yürek yakan sunucu Instagram'ını kapattı
Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, gün gece İstanbul Bakırköy'de silahlı saldırıya uğradı. Bacağına 7 kurşun sıkılan Mahmutyazıcıoğlu tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Eşinin acı haberiyle yıkılan Ece Erken'e ise birçok ünlü isimden başsağlığı mesajları geldi. Erken'in arasının açık olduğu Demet Akalın ile kısa süre önce barıştığı Alişan da sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi. Öte yandan Erken'in annesine "Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım" dediği öğrenildi. İlk sözleriyle yürek yakan sunucu, bir süre sonra ise sosyal medya hesabını kapattı. İşte detaylar...
27.01.2022 23:06
- Son Güncelleme: 27.01.2022 23:06
Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi eski Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'de kendisine ait olan balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Mahmutyazıcıoğlu, ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun acı haberiyle yıkılan Ece Erken'e birçok ünlü isimden başsağlığı mesajı gelirken Bircan Bali, arkadaşının yaşadıklarıyla ilgili açıklama yaptı.
Yakın arkadaşı Ece Erken'in annesi Nurhan Serpici ile konuştuğunu belirten Bali: "Ece'nin annesiyle konuştum. 'Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım' demiş.