Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefatıyla yıkılan Ece Erken sessizliğe büründü! İlk sözleriyle yürek yakan sunucu Instagram’ını kapattı

Konuşmak da güçlük çeken Bircan Bali açıklamasında şunları söyledi: "Çok taze aldık haberi... Çok anılarımız ve çok yaşanmışlıklar var. Kıymetli abim dün gece hain bir saldırıda vücuduna yedi kurşun isabet etti. Hayatını hastanede kan kaybından dolayı kaybetti.