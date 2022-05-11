Sadakatsiz’in Volkan’ı Caner Cindoruk’un eski sevgilisi bakın kim! Meğer Cansu Dere’nin partneri Kavak Yelleri'nin yıldızıyla...
Cansu Dere ve Melis Sezen ile başrolünü üstlendiği Sadakatsiz dizisinde Volkan karakterini canlandıran Caner Cindoruk, yeni bölümün yayınlanması üzerine gündem oldu. Son bölümde Melis Sezen'in canlandırdığı Derin karakteri tarafından bıçaklanan ünlü oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Dizide hem Asya hem de Derin'e ilgi duyan Volkan karakteriyle zaman zaman izleyicileri çileden çıkaran Cindoruk'un özellikle aşk hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun bir dönem Kavak Yelleri'nde yer alan ünlü oyuncuyla aşk yaşadığını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Caner Cindoruk'un eski sevgilisi hangi oyuncuymuş...
11.05.2022 20:45 - Son Güncelleme: 11.05.2022 20:45
Sadakatsiz dizisinde hem Asya hem de Derin'e ilgi duyan Volkan karakterini canlandıran Caner Cindoruk, yeni bölümün Kanal D ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
Birçok televizyon izleyici tarafından hayatı merak edilip araştırılmaya başlayan Caner Cindoruk'un özellikle eski sevgilileri dikkat çekti.